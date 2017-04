Comparti En conexion cu e dianan di fiesta venidero, esta Bierna Santo y Pasco Grandi, Lotto ta anuncia nan schedule:  Diahuebs, 13 di april: Sorteo di Mini Mega ta bin aserca  Diabierna, 14 di april: Bierna Santo - No tin sorteo y oficina principal na Oranjestad y San Nicolas ta serca  Diasabra, 15 di april: Sorteo normal  Diadomingo, 16 di april: Sorteo normal  Dialuna, 17 di april: Pasco Grandi -No tin sorteo y oficina principal na Oranjestad y San Nicolas ta serca  Diamars, 18 di april: Sorteo normal Tuma bon nota cu e sorteo di Mini Mega lo tuma luga awe, 13 di april, 2017, en bes di riba diabierna dia 14. Pa tur esnan cu a cumpra Multi Draw pa henter e luna, mester tuma na cuenta cu e sorteo di diahuebs a bin aserca, pues cu lo mester cumpra e numbernan di suerte pa sorteo di diabierna di 28 di april, pa asina completa full e luna ki. Lotto, E Loteria di Aruba ta desea henter comunidad di Aruba un Feliz Diabierna Santo y un Bon Pasco Grandi. Lotto, e loteria di Aruba tin diferente wega; Catochi, Big 4, Zodiac, Wega di Number Korsou di Lotto, Lotto Di Dia, Lotto 5, Mini Mega cu su Mega Plus y e weganan di Raspa Y Gana. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio. Mustra/Kita comentarionan

