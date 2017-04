Comparti Diahuebs merdia, pa mas of menos 1’or a sosode un accidente riba e caminda principal di Piedra Plat na altura di Mido Restaurant, unda cu un manehador di brommer a keda herida. Esaki a sosode ora cu un auto a sali su dilanti poniendo cu e manehado mester a cera brake, pa asina slip y cay for di e brommer. E manehado tabata keda dolor den nek y brasa. Presencia di Ambulance a ser pidi pa asina duna asistencia y hiba e manehado pa hospital pa asina nan haci un check up completo. Mustra/Kita comentarionan

