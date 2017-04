Comparti Comision Celebracion Dianan Nacional (CCDN) bao auspicio di gobierno di Aruba ta invita e comunidad di Aruba pa e celebracion di Dia di Rey, cual lo tuma luga riba dia 27 di april 2017, na Wilhelmina Park. Den cuadro di e celebracion aki Comision Copa Hubenil Gobernador Felipe B. Tromp manera tur aña lo reconoce y entrega dicho copa na hobennan entre 6 pa 20 aña cu ta bin na remarca en conexion cu logronan local y den exterior. Tur hende por manda nomber di un of mas nominado. E descripcion mester ta amplio y acompaña pa potret, recorte di corant, etc. Por manda e descripcion via e- mail pa athaaruba@gmail.com of pa nilda_koolman_131@hotmail.com . Tambe por entrega e dossier personalmente na oficina di Asociacion Trabou di Hubentud na Caya Appeldam na Dakota. E ultimo dia pa inscribi un nominado lo ta dia 18 di april 2017. Logro di hobennan aki no ta referi solamente na premionan cu nan a gana, pero tambe e participacion activo durante henter aña na un of mas proyecto ariba tereno social, cultural of deportivo. Riba tereno social por pensa trabou haci na scol, den bario, instancianan caritativo, iglesia, scouting, etc. Riba tereno di cultura ta referi na baile, arte, canto, musica, teatro, arte visual etc. y riba tereno di deporte ta referi na tur deporte sea cu a participa via club of individual. Manera ariba menciona, dia 27 di april venidero, atrobe tur hende ta invita pa asisti na Parke Wilhelmina unda cu Gobernador di Aruba, Sr. Alfonso Boekhoudt, lo hiba palabra, lo bay tin e popular desfile di nos gruponan di scouting, e entregamento di Copa Hubenil Gobernador Felipe B. Tromp y e parti cultural ta bao encargo di Gucci Dancers y Grupo Melodia cu lo entretene e publico cu baile y canto. Manda boso nominadonan y asina Aruba lo conoce e ganadonan di Copa Hubenil Felipe B. Tromp 2017. Mustra/Kita comentarionan

