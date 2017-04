Comparti Den careda di 12or y 5 di diabierna madruga, varios patruya di Noord, Playa y Santa Cruz a ser dirigi na Zhang Supermarket pa un atraco. Na yegada e chines ta conta polis c u tres guy cu T-shirt na cara y capuchin a drenta pa atraca. Dos di nan tabata tin arma di candela. E atracadornan a kita cadena di oro for di cliente y baha na awa den un Hyundai i10 color blanco y a bay direccion pariba. Mesora patruya a cuminsa cu un buskeda riguroso pa asina wak si nan por pone man riba e atracadornan. Despues di un rato a bin topa cu e auto menciona Hyundai i10 color blanco numera V-3120 den un hanchi di tera. E tres atracadornan a baha na awa den e mondi. Recherche a presenta na e sitio pa investiga y despues takelwagen a hiba e auto balashi. A bay cu varios cos manera carchi di telefon etc for di e negoshi ademas di placa. Mustra/Kita comentarionan

