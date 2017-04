Comparti E caminda di Cruz Bibo na Dakota diabierna mainta 10or lo wordo transmiti via Tele Aruba Canal 13. Esaki ta un biaha mas otro transmision cu lo wordo haci pa asina esnan na cas tambe sigui e transmision cu ta casi real. Nelson Speed Andrade y Cornel Djaoen lo ta presente pa asina trce informacion y imagen for di comienso te final. Ta di nuebe biaha cu Gina Nuboer ta logra tur voluntario pa asina haci e caminda di Cruz aki posibel. Esaki ta danki tambe na e sosten di pader Daniel Szpila cu ta permiti pa esaki tuma lugar for di e Parokia cu e ta encarga. Mescos tin cantidad grandi di hende presente, tin tambe hende cu no por bin. Pesey mes Tele Aruba lo tey pa asina trece tur cos Live pa Aruba. Mustra/Kita comentarionan

Comparti