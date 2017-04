Comparti Despues di reunion publico cu MEP a pidi cu caracter di urgencia unda ni gobierno di AVP y Minister Dowers no kier a ni reconoce cu nos tin un problema grave cu criminalidad for di control na Aruba. Nos como MEP tawata desea tende cu gobierno ta reconoce cu tin un problema grave pero alcontrario, fraccion di AVP-gobierno di AVP y Minister Dowers kiermen cu criminalidad a baha segun AVP.



Ta pone nos di MEP conclui cu e gobierno di AVP cu ta esun cu a permiti criminalidad sali for di man den e ultimo 8 anjanan aki, AVP no tin e capacidad ni e boluntad pa combati criminalidad pa asina hasi Aruba safe atrobe. MEP lo combati criminalidad cu man duro y nos lo trece seguridad bek den tur bario aki na Aruba #sinmiedo.



Mep lo reintroduci den e gobierno nobo di MEP despues di e eleccion di september 22 proximo:

1. MEP lo bin bek cu e helicopter di polis

2. MEP lo bin bek cu radarnan marino

3. MEP lo bin bek cu e visibility team

4. MEP lo bin cu 160 polisnan extra cu cuerpo policial mester

5. MEP lo bin cu un maneho nobo y humano pero estricto di ltu

6. MEP lo duna polis autoridad bek

7. MEP lo intensifica e cooperacion cu marina real riba e terreno di kustwacht

8. MEP lo inverti den prevencion pa asina nos preveni criminalidad y no solamente combati criminalidad

9. MEP lo percura pa nos hobennan haya un 2nd chance berdadero pa asina nan por haya trabao y cuminsa un bida nobo



E momento a yega pa nos salba nos pais y salba e futuro di nos tur e juinan di nos pueblo pa nan por lanta den un aruba safe hunto cu nan famianan. Turistanan lo ta safe atrobe pa nan por disfruta di aruba den tur paz y trankilidad. E Gobierno nobo di MEP ta unico salbacion pa logra esaki. Nos digno pueblo tin e salbacion den nos tur nos man 22 di september proximo. Ban hunto pe cambio...#sinmiedo.

