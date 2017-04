Comparti Diabierna a tardi a surgi un problema unda hasta menaza a cay na Esso Heights. Parce cu un par di mucha homber tabata buskando problema cu un ex conocido di husticia. Algun luna pasa a tira su cachonan mata caba y awor mas menasa ta keda cay. E meneer aki a rabia y a pidi polis intermedia debi cu e no kier haya su mes mas den man di husticia. Polis a acudi na e sitio pa calma e situacion. Un rato despues nan lo a bolbe na e adres pa asina haci un detencion. E origen real di e problema no ta conoci. Mustra/Kita comentarionan

