Comparti Diabierna Santo cu basta urgencia unidadnan di Polis a wordo manda den direccion di Mangel Halto banda di e Bar Restaurant. A drenta informacion den careda di 4or cu un dama a wordo herida sea tira of cu algo otro y e ta herida. Unidadnan di San Nicolas y K-9 Unit a bay mesora na e sitio. Na yegada no a haya e victima. Parce nan a bay cune. A topa cu e persona cu a yama Polis. El a splica ki tur el a mira. Algun hende eybanda a duna informacion na Polis tambe cu ta trata di e homber Raymond of Monty. E ta un adicto of choller den e area. A tende for di testigo cu e lo ta arma cu algo cu parce arma di candela. Polis a cuminsa un buskeda. A bay na su cas pero e no tabata tey. Esnan eybanda unda e maltrato a tuma lugar a duna basta informacion. Polis a keda busca y topa cu Raymond. A bay riba dje mesora. No a haya arma riba dje. A bay tambe na cas di e victima na Mangel Halto. A topa cune y e tabata yora. El a splica cu Raymond a buske pa papia cune. Parce nan tin of tabata tin un relacion di pareha cu otro. E dama special a bisa cu e no kier papia eynan y pa bay otro caminda. Parce Raymond no a gusta masha y a dale e pareha den cabez. Esey a pone cu e problema a escala dilanti di mas hende. E dama no kier a entrega keho parce. Polis mirando e situacion y e maltrato leve no a mira necesidad pa detencion. E dama no tabata mustra herida. Situacion a calma pero e reaccion di Polis tabata basta pisa mirando e melding.

