Comparti Den un entrevista entre Otmar Oduber y Rohona Coster di Bati Bleki, den presencia di Harry Koeman den Cafe The Plaza, a insinua cu POR ta trahando hunto cu MEP pa cera un coalicion pa e siguiente gobernacion. Riba esey e candidato fuerte di MEP a reacciona mesora, nengando enfaticamente cu e lo ta na mesa cu Otmar Oduber of su patrocinado principal, den un esfuerso pa pusha un coalicion MEP/POR. Glenbert Croes a skirbi textualmente: "Cu tur cariño y respet pa Rhona Coster: MEP y mi persona como miembro di MEP, nos ta trahando durisimo pa logra haya e confiansa y mayoria absoluto di nos Digno Pueblo. Di nos banda no tin plan pa forma coalicion cu niun partido en particular. NOS META GRANDI SI TA SACA AVP FOR DI GOBIERNO. Aruba merece un Gobierno di Pueblo cu lo traha pa Pueblo y e unico partido cu por duna nos Pueblo esey ta Movimiento Electoral di Pueblo. NIUN OTRO". Cu esaki Glenbert Croes, e di 3 candidato mas fuerte den MEP ta sigura cu no tin negosacionnan andando alrespecto. Ta parce cu asina topa candidatonan opuesto den e mesun restaurant, cu mesora ta saca conclusion. De facto, ta mucho leu for di eleccion ainda pa por cera porta pa cualkier opcion, pasobra politica na Aruba ta dinamico y ta cambia masha lihe cu tempo. Mustra/Kita comentarionan

