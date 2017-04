Comparti Un doño di auto cu a entrega keho pasobra a horta su auto a busca te bon topa cu esaki parcialmente placha na Daltra. E auto tabata benta riba otro autonan tambe cu lo wordo exporta como hero bieu. Ora e doño a mira kiko a resta di su auto, a rabia masha. Ta su cos di move. Nan no sa kende a bay cu e auto. E auto tabata para na Kudawecha na nan cas. Diripente e auto a disparce sin nan autorizacion algun dia prome. Nan mes a cuminsa cu buskeda pa nan auto y asina a bin mire benta mey mey di e otro autonan. Ta e auto blauw shinishi. Importante pa sa kende a trece e auto. Djis pone un papel cu nan ta tuma bo auto bieu no ta duna ningun hende autorizacion pa bay cu e auto. Polis a wordo avisa y a bay Daltra. E lugar tabata sera diabierna santo pero e doño di e auto mes tabata pafo. El a splica Polis cu berdad tin hende a pasa den barrio laga un papel pero no a duna ningun hende ok pa bay cu su auto. Polis a tuma tur informacion di e doño di e auto y ta bay atende cu e asunto aki den forma mas serio. Si ta asina facil un hende por lanta auto di otro hende y yega cune na Daltra y nan ta djis tuma e auto pa placa sin confirma cu e ta e doño real, esaki ta un problema basta serio. Interesante pa sa kiko lo sali afor di e caso aki. Mustra/Kita comentarionan

