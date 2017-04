Comparti FADA a habri su oficina bek y a tene un happy hour sin alcohol pa e muchanan. Durante un entrevista tabata bon pa tende e trahado di FADA Roullienne Arends mes splica kico tur nan ta ofrece pariba y e actividad cu nan a organisa. Esaki a sosode na Teresita Center na San Nicolas. A habri su portanan bek na e oficina cu nan tin eynan. Nan a tene un kibra siman specialmente pa e muchanan di 5de y 6de, caminda cu nan por a sali y bay cu nan amigonan. Tabata tin cocktail sin alcohol, jello shots sin alcohol, popcorn, mesa cu diferente cos dushi, un merdia full diferente, pa nan conoce tur e trahadonan di FADA tiki mas di cerca. Nan por a mira cu e oficina ta habri bek y haya informacion. Ta hopi importante pa tin un oficina p’ariba di brug pa mayor, muchanan di scol y docentenan por bin cerca nan. Nan ta habri for di 2’or y mey pa 4’or y mey Dialuna, diaranson y diabierna. Tambe nan por traha cu cita, si en caso cu nan no por riba e dianan aki. Informacion Segun Arends, si ta interesa pa informacion, e muchanan ta wordo yuda cun’e. Tambe nan ta haya un number di telefon pa despues toch nan por bin mas trankil pa nan haya e informacion corecto. Mirando cu riba e dia di awe tabata tin musica, un dia full diferente. Nan lo haya e informacion sigur awe si nan a desea esey. Kendenan ta bin FADA? Tin ora bo ta haya algun mucha ta bin pa proyecto di scol, caminda nan ta bin cu nan preguntanan y segun ta combersa cu nan, nan ta cuminsa puntra cosnan cu nan mes ta interesa den dje, of cosnan cu nan a yega di wak riba Social Media. Ta haya mayornan tambe ta bin, si nan tin un famia cu tin un problema cu adiccion, nan ta bin FADA pa busca conseho, unda nan por bay. E ta hopi diferente na ken ta bin FADA y e motibo. Extra mile Tin hende ta bin na FADA caminda cu nan ta uit riba nan problema. FADA ta conseha nan unda nan por bay y cu ken nan por papia. Tin ora ta yuda nan door di yama nan coleganan door di haci un afspraak pa e clientenan si tin mester. Si ta trata di famianan cu ta hopi preocupa pa nan ser keri, ta yama y zorg pa nan haya afspraak y follow up cu e cliente, make sure cu el a yega. Ta purba di toch bay e extra mile, segun cu por, segun Arends. Con conciente FADA ta haciendo su best. Segun Arends, tin na scol muchanan ta conciente, sea cu nan ta hay’e den les, of a wak tal proyecto of campaña di FADA. Tin hobennan conciente pero sigur cu si kier sigui purba di yega mas cerca di nan, pasobra ta haya algun hoben cu no sa mucho ainda. Cu ta hobennan cu nunca a tende di cierto droganan y ora bin pa prome biaha, nan ta tende di e droga, ta haciendo nan best. E ta varia di cada mucha, segun Arends. Mustra/Kita comentarionan

