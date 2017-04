Comparti

Durante e reunion publico den parlamento unda e topico criminalidad a wordo trata mi persona a trece diferente punto esencial dilanti pa cu e topico aki. Mi mester bisa cu tur presente tawata di opinion cu criminalidad a aumenta rond mundo, tambe den nos region y cu na Aruba e no ta nada diferente. A trece dilanti tambe cu criminalidad ta afecta nos unico pilar di economia cu ta Turismo. Mirando e desaroyonan aki na Aruba ta logico cu nos mester busca un solucion y cu nos mester hiba campañanan di conscientisacion no solamente pa nos hendenan local, pero tambe pa nos bishitantenan.

Hendenan cu tin experiencia di biahe ta bisa bo cu hopi biaha nan ta wordo adverti pa cu luganan peligroso, pa cu “shoplifting”, pa cu ladronicia etc. Na Aruba ainda tin hende cu ta kere of ta biba cu e pensamento cu esaki no ta pasa y asta nos tin un oposicion di MEP cu ta ridiculisa e situacion aki pa despues bisa cu Aruba ta wordo asota door di criminalidad. E mente maligno di MEP y su siguidonan ciego/sordo ta sigui troce loke mi persona a trece dilanti durante di e reunion y bisa cu nos mester bin cu borchinan di “Danger Zone”.

E malesa di gaña di e lider Evelyn Wever-Croes a pega hasta su siguidonan cu ta riba facebook y asina pueblo por wak un baha mas e mentalidad baho cu e hendenan aki tin y e tipo di politica cu nan kier hiba. Hendenan negativo, cu un mentalidad asina maligno no ta apto pa goberna un pais. Informacion negativo riba facebook ta bay rond mundo y ta asina MEP ta propaganda pais Aruba y ta MEP mes ta caba cu nos turismo, ta nan ta e criminalnan cu a sink Aruba den pasado y kier sigui haci esaki den futuro.

Algun di e puntonan di atencion tawata cu tur hende den nos comunidad mester traha hunto pa frena e fenomeno aki. E ta e responsabilidad di nos tur! Nos no por sigui culpa Gobierno y minister di Husticia of e stranheronan pa loke ta tuma luga den nos pais. Cifranan a mustra cu mayoria di e casonan a wordo cometi door di nos propio hendenan local.

Polis a soluciona mas cu 80% di e casonan y nos mester reconoce nan trabou tambe. E parti di soluciona e casonan ta cay riba e aspecto represivo. E aspecto di prevencion mester di hopi mas atencion awor y pa haci esaki nos mester cuminsa na e rijs.

E rijs ta e muchanan cu mester wordo educa riba e aspecto di criminalidad y su consecuencianan. Educacion riba nos normanan y balornan cu hopi biaha ta wordo bisa cu nan a bay perdi.

E educacion y e conscientisacion pa cu actonan criminal mester cuminsa for di chikito na cas y sigui den e educacion na scol. Aki un biaha mas e educacion di nos normanan y balornan ta hunga un rol grandi.

Mirando e reaccionnan di oposicion di MEP pa cu e presencia di norma y balor den famia, pueblo por conclui cu e grupo aki falta formacion y cu nan no ta wak e importancia di esaki den nos comunidad. Esaki ta un refleho di nan mentalidad maligno y NUNCA mester haya e oportunidad pa goberna nos pais! Mustra/Kita comentarionan

Comparti