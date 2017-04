Comparti Den careda di 12:40 di madruga diasabra, e patruya di Playa a ser dirigi na Well Well Bar na Hooiberg. Esun di Santa Cruz tambe a wordo manda cu urgencia. E surgi un pelea formal. Na yegada di patruya e partidonan cu a cuminsa e problema a bay for di e sitio caba. Polis a papia cu e doño di e bar y a splike un cu e otro y a sera e bar tambe. Tur hende a move di eynan despues cu e polisnan a atende cu e problema. Mustra/Kita comentarionan

Comparti