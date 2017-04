Comparti A tuma nota di varios noticia falso y rumor rond caso di investigacion di Minister Paul Croes. Tin fuerte indicacion di kendenan tur a orchestrá y inventa e noticianan falso aki, pero a compronde cu ta duna investigadornan e chens pa hasi nan trabou pa despues atende cu tur e noticianan fabrica di opositornan di e Minister. Na e momentonan aki segun a compronde, trabounan di 'buska si tin prueba' y investiga 'kiko tin di berdad' den loke e denunciantenan a hiba pa OM, ta tumando lugar. Mester bisa si cu despues di a hasi un inval di e forma cu a wordo hasi ta trese hopi pregunta si esaki tawata conforme ley pa trata cu un alto funcionario y su famia. Ta constata tambe cu tin varios noticia falso, redashi rond di e caso aki. Tin corant liga na partido MEP cu ta insinua cu Gobierno lesa Pueblo ta pagando abogado pa e Minister, locual ta carece di veracidad. Nan a skirbi cu e Minister di trabou lo a firma 2000 "ontheffingen" siendo e Minister ta atende rond di 300 pa 400 caso pa aña y sigur cu 80 pa 90 porciento no ta bai por medio di un "ontheffing". Esaki ta un di e ehempelnan cu por constata con nan ta crea noticia pa susha nomber di e Minister en cuestion. Observadornan ta indica cu na e forma con a drenta e cas di e Minister, ta parse cu nan a bay busca "cosnan" cu no a haya, pues ni arma, placa, of droga of whatsoever na su cas, esaki ta un hecho cu opositornan lo mester biba cune. Cu e caso tin di haber cu cargacion di droga ta otro mentira fabrica cierto 'medio di comunicacion' cu ta troce berdad. Mirando tur e fabricacionan aki, observadornan politico ta bisa cu ta mustra cu e hoben politico a bira un 'target politico' mirando aña di eleccion y cu mester buska tur forma pa kibra e y su Gobierno. Hasta tin ta mire como un persecucion politico hopi serio y grave hamas bisto den nos sistema legal. Di parti e titular mes por bisa cu a compronde cu e ta trankil tumando un tempo p' e y su famia y laga autoridadnan hasi nan trabou den tur trankilidad y ta spera cu pronto e capitulo skur aki por pasa hopi liher. E Minister ta ausente den e dianan aki y lo ta biahando pa atende e caso cu abogado. Un cos si por bisa di parti expertonan huridico cu tur esnan cu hasi nan mes culpabel di a inventa y purba susha nomber di e persona Paul Croes, lo mester atene nan mes na e consequencianan cu ley ta permiti. Mustra/Kita comentarionan

