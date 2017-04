Comparti Dave Martinus di directiva di Wilhelmina Kanker Fonds, a anuncia e Ride, Walk & Run for the Roses, cual lo tuma luga dia 23 di April, durante un conferencia teni na Radio Shack. E walk/run aki lo tuma luga saliendo for di Alhambra Casino y ta pesey tambe kier a gradici tur patrocinadornan cu ta Alhambra Casino, Radio Shack, Tri-Bike, Wielerbond cu ta sostene Kankerfonds e aña aki cu e ride, walk & run for the Roses. Martinus kier a pone enfasis tambe cu e meta di e actividad aki tambe ta pa sigui crea fondo pa e organisacion di Koningin Wilhelminafonds, y asina sigui brinda e servicionan na comunidad di Aruba. KWF logicamente ta distribui diferente material di concientisacion tocante diferente tipo di cancer y tambe ta organisa diferente charla cu ta brinda pueblo directamente na e pashentnan cu cancer, su famia y amistadnan. E papel di KWF ta specialmente pa entre otro asisti cu thuiszorg di cada pashent y ofrece prothesenan necesario, ta despues di un operacion di pecho. Tambe KWF ta contribui cu gastonan di biahe pa e di dos compañante ora cu un pashent mester biaha bay afo. Cu Ride, Walk/Run for the Roses lo bay tin e oportunidad cu tur participante por haci un dedicacion special na un persona sea cu a fayece of cu ta sufri di e malesa di cancer. Esaki por hacie atrabes di cada Tshirt, lo bay tin un luga cu por pone e nomber y cu ta bay dedica na dje. Por haci’e den e gremio di famia, amigo, amistadnan. Pesey kier a haci un enfasis cu ta hopi importante cu por invita muchanan pa participa cu esakinan. Kier duna nan di conoce cu muchanan te cu 12 aña ta completamente gratis y nan por participa, bin cana, bin cu nan bicicleta. Ta importante pa haci’e den e gremio familiar, entre amigo y amistadnan pa bin y participa y duna contribucion na e di 7 ride, walk & run for the Roses. E actividad aki lo sali for di e parkinglot di Alhambra Casino y pa e caminata esaki lo bay te cu Divi Phoenix y lo bin bek. Tambe e parti di coremento lo ta riba e mesun ruta, solamente e ta un tiki mas largo cu e canamento. E actividad lo sali for di 6’or di mainta, asina tambe e ta un orario mas fresco caminda cu tur hende por participa na dje y por caba na un ora mas agradabel tambe. Pa e parti di registracion, ta invita tur hende pa subi riba e pagina di Facebook di Koningin Wilhelminafonds y aki por mira e parti di registracion. Tin un icon cu ta bisa Get Tickets, caminda cu ta registra y ta bay directamente pa e registracion. Tin e posibilidad pa busca bo Tshirt y registra na Botica Santa Anna na Noord. Tambe tin e posibilidad pa busk’e na Radio Shack, na Tri-bike, tanto na Playa como na Santa Cruz. Tambe na Botica Aloe na Pos Chikito y logicamente na e oficina di KWF den Spinozastraat. E registracion ta bayendo hopi bon y contento cu e registracion. Hopi hende ta cumprando na e puntonan di benta. Tambe tin e facilidad cu por djis registra riba e pagina di Facebook y ta haya e registracion directamente. No tin limite di cupo segun Martinus. Mustra/Kita comentarionan

