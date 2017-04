Comparti Durante reunion publico riba criminalidad, Parlamentario Melvin Tromp a mustra cifranan oficial formula door di Cuerpo Policial Aruba riba criminalidad, cu ta confirma con bou di Gobierno di AVP, criminalidad a keda reduci cu casi 50% compara cu e periodo cu partido MEP tabata den Gobierno. E tabel di dicho cifranan cu nan respectivo añanan ta papia pa su mes, asina mes cu ex-minister di husticia di MEP,a sa di manipula cu esakinan pa e mustra menos e periodo ey. Sr. Melvin Tromp a splica cu papiando cu varios miembro di Cuerpo Policial Aruba, su pesona a bin compronde, cu entre 2001 y 2009, polis no taBata tin mag di regsitra atraco cometi cu cuchio, machete of otro tipo di arma blanco como atraco. Segun e parlamentario cu e informacion cu el a ricibi y cu su persona a confirma ta splica, cu e ordo aki a bin for di ex-minister di husticia pa MEP, esta sr. Rudy Croes. Ta apenas desde 2010 cu Cuerpo Policial a cuminsa registra atraco cu arma blanco atrobe pasobra Minister Dowers no ta kere cu purba na manipula cifras ta lo corecto pa haci. E parlamentario a sigui splica cu e ta mas cu logico, cu si desde 2010 criminalidad a reduci na mas o menos 50% y cu despues di esey tin un aumento, cu nos lo sinti esaki sin duda algun.Pero cu no mester lubida cu asina mes cu a conoce un aumento, e cifranan total ta hopi menos cu esun di e periodo di gobierno di MEP, anto asina mes cu e ex-minister di e gabinete ey, a manipula cu e cifranan real. Desde 2009 Aruba tin un partido transparente na mando y sin duda algun. Cu su minister di husticia integro cu a y ta trahando na bienestar di nos pais como tambe a sa di uni departamentonan hudicial pa nan traha hunto pa di e forma aki reduci criminalidad. Sr. Melvin Tromp a sigui bisa cu, e minister di Husticia ta asina transparente cu e la sinta cu diferente gremionan pa duna nan tur un presentacion y splicacion amplio, con su ministerio ta combatiendo criminalidad. Cos cu den pasado nunca partido MEP tabata por a hasi. Y no por keda sin remarca e reaccion poitivo di esnan cu a presencia e presentacionnan aki. Caminda cu nan mes ta splica cu awor nan tin un mihor bista di e realidad, esta contrario na e panico cu partidonan opositor manera MEP y POR kier crea den nos comunidad. Segun parlamentario TROMP, cu e propio personanan aki a expresa, cu minister DOWERS mester haci mas di e sesion nan aki pa concientisa e comunidad di e realidad, contrario na e storianan di chabelita (mentira) cu otro partidonan kier pa comunidad kere. Mustra/Kita comentarionan

