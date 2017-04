Comparti

Diasabra dia 15 di april e di 7 reunion a tuma lugar di e prestigioso Gilberto Francois 'Betico' Croes Toastmasters Club (BCTC). Tur dos ganadoranan di e Internacional Speech and Table Topics Contest 2017 tawata presente. 1st prize winner of Speech: TM Clemencia Eugene, miembro di UATC a duna su discurso ganador: "The Improbable Journey of Daddy's Little Girl" y TM Mireille Sint Jago Presidente di BCTC, a sali 1st prize winner of Table Topics 2017. Tur dos damanan lo representa Aruba durante e International Speech and Table Topics contest na Barbados den luna di mei. Durante e reunion aki Toastmasters of the Meeting TM Martin Richardson tawata tin e placer di introduci tres miembro di BCTC cu a tene un discurso. TM Clarette Quandus a papia tocante su experiencia como voluntario na Archivo Nacional. TM Sandrich Bislick a informa nos riba e etica di negoshi honesto a base di e filosofia di Guanxiwang y TM Michele Brooks a hiba nos bek den tempo cu un discurso caminda el a declama un Rap di Sugar Hill Gang su Rapper's Delight pa splica con Hip Hop a duna speransa y inspiracion na hopi hoben den añanan 70/80. Un otro segmento di un Toastmasters reunion ta e parti: Topico di Mesa, caminda e biaha aki TM Ronny Alders cu ta traha na Biblioteca Nacional Aruba, a sorpresa cada participante cu un obheto cu nan mester a tene un discurso cortico en conecion cu e palabra di dia 'resureccion'. E palabra di dia a wordo introduci door di controlado di grammatica di e reunion: TM Mireille Sint Jago, CC. E segmento aki Lidera pa TM Ronny Alders a resulta un exito rotundo. Na final miembronan y invitadonan a vota cual di e discurso y evaluacionnan a toca nan curazon mas of a wordo haci na e manera mas yamativo cual a resulta:

•Miho Evaluador: TM Charlene Marchena

•Miho Discirso di Topico di Mesa:

TM Mireille Sint Jago y TM Charlene Marchena

•Miho Discurso: TM Michele Brooks. E miembronan di BCTC ta reuni tur prome y di tres diasabra di luna. Pa invitadonan e reunion ta completamente gratis. Door cu e luna di april tin 5 diasabra, e directiva di BCTC hunto cu e miembronan a dicidi di tene un reunion extra riba diasabra dia 29 di april. Tur hende ta bon bini. Pa esnan cu ta desea mas informacion, por yama liberamente cu Presidente di BCTC TM Mireille Sint Jago na 6900099. Tambe por subi e FB page di BCTC.

Na e momento aki BCTC kier gradici e miembrionan cu ta sostene BCTC. Ta invita mas hende den comunidad pa bira miembro di BCTC. Ban yuda e Toastmasters Club aki crece pa asina brinda e oportunidad na mas hende pa por practica discursonan na nos dushi Papiamento y tambe Ingles.

