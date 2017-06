Comparti Ultimamente SVb ta hayando mas y mas hende pa registra. Control eyfo a pone cu a haya mas registracion. Director di SVb, Edwin Jacobs ta conta con satisfecho nan ta y con hopi e controlnan aki ta yudando pa SVb constata cu tin hopi hende cu no ta sigura. Despues cu aña pasa a cuminsa cu intercambio di informacion cu Dimas riba e personanan cu tin un permiso pa residencia na Aruba, a acopla na dje permiso pa trabao y cu nan mester ta registra na SVb, a cuminsa ripara e fluho di trahadonan cu no tabata sigura, a crece na nan oficina pa registra. A base di e cantidad grandi cu tabata tin, Parlamento di Aruba a otorga SVb den e reunion di Parlamento di dia 28 di April, e instrumento di boet administrativo, SVb a cuminsa informa comunidad di e instrumento nobo aki cu a ricibi. Esey tambe a conduci cu hopi doño di trabao a bira conciente cu nan mester registra nan trahadonan. Esey tambe a ocaciona un crecemento grandi den cantidad di trahado cu ta yega na SVb pa registra. Dia 1 di Juli, despues di un aña cu e instrumento aki a drenta na vigor, ta bay ta cuminsa implementa realmente, imparti multa ora cu constata cu tin trahado na pia di trabao, cu no ta cumpli cu ley di seguro di malesa y accidente y esey tambe por mira cu tabata tin su influencia. Parlamento di Aruba a pidi SVb ora cu a pasa e ley aki, e boet administrativo no bira algo morto di ley, pero duna bida na dje door di aumenta nan control. En dia SVb ta haci caba control pa hopi tempo. SVb tin un departamento di control externo, cu ta haci control na empresanan na oranan di oficina y e aña aki ta bolbe reintroduci desde Februari controlnan nocturno. E ta tuma luga dos biaha pa luna y fechanan diferente caminda cu tin cinco pa seis team cu ta subi caya anochi, bishita e establecimentonan pa check si e trahadonan cu ta trahando ta registra. Entre Februari y Mei, e trahadonan durante oranan di anochi a bishita 106 empresa di cual ocho no tabata registra na SVb. Den 106 empresanan aki tabata traha 322 persona di cual 149 no tabata registra na SVb. E coleganan di control externo a haci uzo tambe di e anochinan aki pa informa doñonan di trabao riba e diferente exigencianan cu e ley di seguro di malesa y accidente tin pa e empresanan, pa asina duna e empresanan tambe un man pa por cumpli cu e leynan aki. E controlnan nocturno ta continua y tin e pleno confianza cu doñonan di trabao, mas y mas ta bira conciente di e obligacionnan cu nan tin pa e ley di seguro di malesa y accidente y lo percura tambe pa e trahadonan ta sigura. E boet administrativo mester ta mas un instrumento preventivo, pero no un instrumento di sanccion, pasobra si tur persona cumpli cun’e, e ora SvB no ta haya nan cu problema. Pero semper tin cu mantene e bista riba e sector pa wak cu ta cumpli cu e ley aki y trahadonan na Aruba ta traha proteha pa nan seguronan social. Otro factor Edwin Jacobs a splica cu na e momento aki, door di e fluho aki, SVb no por distingui con grandi y kico ta e parti pa motibo di e crecemento economico y kico ta e parti cu ta bin pa motibo di e boet administrativo. Aña pasa sigur cu si por bisa cu e grupo cu a drenta ta e dos gruponan aki, pa motibo di e declaracionnan di SVb pa Dimas, pero tambe pa e boet. Pa motibo cu aña pasa tabata tin caida economico. E aña aki ta premira un crecemento economico. Si mira loke a ricibi e prome tres lunanan na prima di AOV, ta mustra cu e economia ta moviendo den direccion di crecemento y na momento cu e economia ta crece, e ta bay compaña cu creacion di mas cupo di trabao. Na e momento aki no por duna un indicacion. A haci un analisis di impacto den e trabaonan cu a wordo haci den refineria, pero esey tambe lo bay tin su impacto den e cantidad di trahadonan. Mas y mas cu e trabaonan cuminsa wordo ehecuta den e refineria, bo lo mira na SVb mas trahado tambe pa bin registra. Ta trahadonan cu ta wordo registra pa motibo di creacion di cupo di trabao. Mancamp Pa loke ta e mancamp na Citgo, Jacobs a splica cu e protocol cu tin awor aki ta uno cu ta conta manera e tempo di Valero. E tempo ey tambe tur e personanan aki cu ta bin traha den turnaround, tur tin cu wordo sigura na SVb. Mustra/Kita comentarionan

Comparti