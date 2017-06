Ta un honor pa partido ReD presenta un candidato nobo riba su lista electoral 2017 den persona di Mitchell Ho-Asjoe. E ta representa e generacion di relevo cu nos mester, nos mes ta e generacion cu ta saliendo y mester e generacion nobo pa take over e responsabilidadnan na interes di e bienestar general.

Tambe nos no tin duda cu e lider di ReD, sr. Ricardo Croes, lo resalta den e debate di KvK. Ta importante pa debate entre e partidonan politico tuma lugar y asina e ciudadano tuma su decision a base di programa di partido y pesei nos ta gradisi KvK pa e inciativa aki. Pero nos ta lamenta cu e tema di husticia y criminalidad no ta aparece riba e topiconan cu lo mester discuti. Esaki ta un di e problemanan grandi cu henter comunidad ta sinti. Partido ReD a presenta na 2009 caba un Plan Integral di Seguridad Nacional pa Aruba, cu lo mester actualiza algun punto. E cantidad di atraco y hasta arma a aumenta drasticamente, mas y mas caso di violacion di reglanan di integridad dor di nos mesun gobernantenan, migracion ilegal a aumenta drasticamente, labamento di placa a penetra hasta den nivelnan gubernamental, e problematica di adictonan ambulante ta sigui sin solucion, armanan ilegal cu ta circula, ladronicia grandi y chikito ta na ordo di dia, etc. Pesei ReD ta papia di un plan integral di seguridad nacional. Nos Ministerior Publico mester actua independiente di presion politico, y deliberadamente nos gobernantenan a laga e departamento aki pa hopi anja caba onderbezet. Nos Cuerpo Policial tambe ta onderbezet, pa e cantidad di habitante cu nos tin y e presencia miyonario pa anja di turistanan ta hasi cu nos mester di mas polis. Mester bin mas polis visibel riba caya, na scolnan, na costa etc. Y mester introdusi un risicoverzekering y extra toelage pa e polis cu ta pone su bida na peliger riba caya. Pero mas blauw riba caya so no ta suficiente, mester duna e polis tecnologia nobo, manera software special pa investigacion. Mester bin cu integracion y difusion di informacion pa e cuerpo policial, ainda no ta existi conexion di data entre tur departamento, cu departamento social, AZV, Censo, Ministerio publico, y Cuerpo Policial ta conecta nan data y e tipo di programa di software ta existi pa centralisa y conecta tur departamento.

Laga nos no lubida cu informacion tambe ta un arma poderoso den man di e polis pa combati criminalidad. Mester reintrodusi polisnan di bario, ta haya wijkpost bek cu mas polis den bario, specialmente den cierto barionan. Mester habri e servicio cu ciudadano por entrega keho online of via e oficina di polis. Mester crea un departamento nobo judicial pa atende casonan di turista cu ta victima di atraco. Mester cambia nos LTU, e no a funciona y a demostra di tin hopi mankement, y den e LTU nobo mester duna polis bek e autoridad una imigracion ta cai bek bao di KPA. Mester bin un control mas efectivo di nos fronteranan y mester reevalua e reintroduccion di helicopter pa yuda polis den e lucha contra criminalidad. Nos ta mira tambe cu hopi biaha esnan cu sali di KIA ta bolbe cai bek den e circuito di criminalidad, pesei mester bin cambio drastico pa loke ta KIA. Mester bin pensa den reubica KIA, y unda ta separa un centro di detencion pa hobennan, un centro di detencion pa hende muher y uno separa di hombernan adulto. E meta mester ta coregi y integra bek den sociedad esnan cu a cai den mal caminda, pa esei mester programanan profesional di apoyo, laga e prisoneronan cu ta den nan ultimo 6 luna di detencion hasi trabao na por ehempel e sanctuario di buriconan, laga nan planta berdura y fruta pa nan mesun cushina y pa e mercado local, enfasis riba sinja un ofisishi nobo ora bo ta den detencion, etc. Pa loke ta problema di adiccion, cu por hiba na criminalidad, mester di un centro moderno y profesional pa rehabilita adictonan, nos di partido ReD tin hopi anja caba ta sclama pa esaki y nos no ta haya oido. E plan integral aki di seguridad nacional no por existi sin un plataforma nacional unda tur departamento concerni ta participa. Y ReD no a haya oido te awe pa bin cu un comision nacional independiente di politica cu ta zorg pa loke ta contratacion di funcionarionan publico.