Minister Mike de Meza a sali for di un reunion importante y informativo. Hunto cu su coleganan ministernan Bermudez y Arends, a bin haci un bishita cu ehecutivonan di Citgo na Sero Colorado, na loke nan ta yama e General Office Building y e tabata un reunion sumamente interesante, sumamente importante, caminda cu a haya un update di tur trabao cu ta tumando luga y henter e plan cu tin pa e añanan nos dilanti. A mustra e manpowerplanning. Tambe e plan di gasto, esta con nan ta premira y mira e gastonan cu lo bay tuma luga. E inversionnan cu ta bay tuma luga den e dos añanan nos dilanti. E tabata un presentación hopi interesante, cu hopi informacion. E minister ta sumamente contento cu esaki. Otro siman si tur cos ta bon, e presidente di Citgo lo ta na Aruba, caminda cu lo firma cu e consorcio cu ta bay haci e EPC, manera cu a bin ta bisa den pasado, cu ta Technique di Francia y VNY cu ta un compania di ingeniero hopi conoci di Venezuela den combinacion internacional tambe, cu ta bay percura pa eyhecucion di e rehabilitacion y e compania ey ta bay ta den partnership cu Citgo y nan ta bay tin e parti di refineria tambe. E parti di Citgo cu ta bay supervisa e trabaonan cu tin cu tuma luga, y e parti di refineria ta bao di encargo di sr. Ray Buckley. Ta haya tambe e parti di e consorcio cu ta e dos companianan di Francia combina cu Venezuela, cu nan relacionnan internacional. Lo bay firma diferente otro protocol entre Gobierno di Aruba y Citgo, pa loke ta e diferente sectornan cu tin di haber cu e parti di rehabilitacion di e refineria. Tambe e Mancamp ta bay wordo firma. Ta asina cu e mancamp ta caminda cu hopi di e trahadonan cu ta bin di exterior, specialistanan, lo por keda, pasobra na fin di dia, ora cu wak den e piek di e trabaonan, ta bay haya tur e Arubianonan cu a traha den e refineria, cu lo por haci trabao den e refineria y ta bay tin asina tanto trabao cu ta bay tin mester tambe di un impulso for di trahadonan di exterior. Ta locual cu a pasa den tempo di Lago hopi biaha. Si tuma cu den cuminsamento di e rehabilitacion di Coastal, ora cu a bin aden cu 2000 Turco. Te asina leu dos a keda Aruba. Tambe a bin momento cu a bin cu hende di Filipinas, casi 1000 hende ta pa trabaonan grandi. E mercado laboral di Aruba mes no por proveni pa tando hende cu experiencia den e parti tecnico di e refineria. Semper mester e ora busca e hendenan di afo. No ta nada diferente cu a pasa den pasado. E Mancamp mes ta un inversion di bastante miyon di dollar cu ta bay wordo inverti eynan, cu ta bay wordo construi tambe cu hopi trahado local, cu ta bay asisti den esaki y na momento cu tin e trabaonan grandi di rehabilitacion cu ta bay sigui tuma luga, ta bay wak cu ta bay haya un combinacion mescos cu den pasado cu tur e Arubianonan cu a traha den e refineria, hunto cu trahadonan specialisa. A base di cierto rekisitonan cu por yuda di haci e trabaonan den refineria cu por caba cu e rehabilitacion. Por bisa cu pa fin di 2018, e prome mita di e refineria por bay den operacion y e di dos mita lo caba esey tambe. Den 2019 e ora full e refineria ta full operacional. Na momento cu ta haci e parti di rehabilitacion ta bay haya momentonan cu ta bay haya 2000 pa 2800 hende cu ta bay traha den e refineria cu ta bon pa economia di Aruba y sigur pa e parti pariba di Aruba. E reunionnan tabata hopi fructifero. Hopi informacion improtante pa Gobierno di Aruba a keda suministra. TA contento pa mira cu tur planificacion ta tumando luga. Ya tin 400 hende ta labora den e refineria y ta premira cu ya caba den September por mira e mancamp lo ta cla, caminda cu hopi mas trahado local lo wordo gehire den e periodo nos dilanti y despues ta wordo compensa tambe, hunbto cu trahadonan experto di pafo, pa sigui haci e trabaonan. Por premira cu e lunanan nos dilanti cu ta bastante trabao ta bay tin. Desaroyo, progreso ta canando, cual ta sumamente positivo y pa tur hende sa, cu nan ta bay mira esaki den e dianan nos dilanti. Minister ta hopi positivo den esaki.

