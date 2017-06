Comparti Waterpokken of bruela, ta un malesa contagioso, segun Jerry Staring kende ta director di Salubridad Publico. Dokternan tin cu meld e malesa na DVZ. Hopi biaha e no ta wordo haci, pasobra e ta wordo considera un malesa contagioso cu no tin hopi complicacion. E ta trece hopi incomodidad pa e personanan cu ta haya bruela, pero e ta keda un malesa contagioso. Ta papiando di dos dia prome cu e blaasnan y te ora cu e blaasnan seca e ta contagioso. Staring ta sigui splica cu e no ta hinca den e ley. E ta un Landsverordening Besmettelijke Ziekte, cu ta origina for di 1870. Durante añanan el a wordo ahusta, pero ta bezig ta cambiando full e sistema di ley na Salubridad Publico y e Landsverordening Besmettlijke Ziekten ta bay wordo cambia pa LV Infectieziekten. Den e LV Infectieziekten no ta wordo papia mas di malesanan na nan nomber, pero mas e gruponan. Esey ta bay ta mas duidelijk y no ta haya cu ora bin un malesa nobo cu no ta conoci ainda, e no por wordo considera como un malesa contagioso. Den e caso por ehempel a wordo confronta cu Ebola. Ebola mester a wordo añadi den e ley, pasobra e no tabata hinca den e ley bieu. Con ta midi e malesanan Staring a sigui splica cu na momento cu un persona ta malo, e tin cu bay na su dokter di cas y e ta dicidi e regimen pa e persona por recupera mas pronto posibel. Hopi biaha ta haya peticion di personal cu tin yiu cu tin bruela. Tin varios dokter na Salubridad Publico pa pidi conseho pa cuanto dia ta recomendabel keda cas. Basta aña ta hanteer cinco dia cu un mayor ta haya pa keda cas pa cuida su yiu. E ta keda un malesa contagioso, pero ta mas e incomodidad cu ta fastioso. E por tin su bijwerking, pero ta masha poco cu esey ta pasa. Salubridad ta hanteer cinco dia si no tin ningun otro indicacion. Mustra/Kita comentarionan

