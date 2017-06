Comparti Ora cu un ambtenaar ta malo of tambe tin un famia cu ta malo y kisas e tin derecho tambe pa keda cas pa wak’e of pa su mesun bon tambe. Omaira Lares, directora di DRH ta splica riba e caso di bruela, pasobra a bin un discusion, pasobra diferente departamento ta aplica e reglanan riba un otro manera. Despues cu a cuminsa cu e maneho di ziekteverzuim, esta maneha e parti di meldmento ziek di empleadonan publico, a bin poco poco cu tur e reglanan cu ta mara tambe, duna dianan liber na e empleado publico. Pa waterpokken (bruela), DRH ta duna splicacion di e reglanan. E ambtenaar mes cu tin bruela, tin cu meld su mes ziek segun reglanan SvB, cual ta cay den articulo 31 di LMA. Lansdverordening Vakantie en vrijstelling van dienst ambtenaar, empleado publico cu tin familiar cu tin bruela, esey por haya liber a base di articulo 26 di LVVDA tambe. E articulo ey ta duna posibilidad como hefe di un departamento pa duna te cu 15 dia na e ambtenaar. Tur departamento mester aplica cu ta cinco dia bo ta haya. Esey ta a base di consehonan tambe di diferente dokter. A wak cu e ta wordo otro aplica den cada departamento y pesey a bin cu un splicacion riba esey. Articulo 51 ta den un otro esfera, segun Lares. Tin dos regimen di splicacion tin pa loke ta bruela. Ta hayando un cantidad di conseho den e dianan aki, si e ta of no ta contagioso, ki tipo di malesa contagioso e ta. Mustra/Kita comentarionan

