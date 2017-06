Departamento di Recurso Humano, den e circulario cu a sali, den ningun momento ta indica cu bruela no ta un malesa contagioso. Ta bisa cu den cuandro di articulo 51, e no ta un malesa contagioso. Eynan e discusion a sali. Articulo 51 ta wordo aplica pa ambtenaarnan, den casonan hopi severo.

Un ehempel di un Ebola of Colera. E antecedente di articulo 51 ta malesanan contagioso cu ta hopi mas severo, cu tin hopi mas consecuencia cu no solamente e incomodidad cu ta menciona pa bruela. Pesey mes ora ta papia di articulo 51, na Aruba masha poco of a yega di ahust’e. Esey ta a base di e ley mes. Ora cu ta papia di bruela, e ambtenaar ta bay SvB, e ta haya su dianan AO. Na momento cu e tin un famia, e ora e ta bay cay den un otro articulo di LVVDA cu ta dun’e cinco te cu 15 dia tambe e por haya. Ta depende di con e situacion di e familiar ta. Na DRH tin e regla cu ta bisa cinco dia, pero por ehempel ta routeer un of dos dia cu un otro familiar. Si ta den caso cu un familiar tin bruela, tambe por hay’e. Pero si ta un amistad cu tin bruela y ta bay pidi 15 dia, no ta bay hay’e. Esey ta e diferencia cu mester ta un familiar, e circulair di 1973 y despues 1989 ta bisa, cu bo mester tin papia di malesa serio cu ta teme pa bida y tambe cu e belang di dienst mester permiti pa haya e dia liber. Hasta den eseynan den e ahuste di e reglanan aki, DRH ta hopi mas flexibel cu por bisa cu bo mester wak pa e ta teme pa bida, cual den caso di bruela, e no ta asina. Tambe e belang di dienst ta regl’e cu coleganan cu lo por haya e dianan liber. E discusion a bira algo hopi severo. El a bay hopi profundo, pero no a kita ningun derecho di un ambtenaar. No a descrimina ningun empleado publico, ni hende muhe, ni hende homber. A haci e reglanan aki un tiki mas cla. Dicon e circulario Omaira Lars a splica cu no por bisa cu cos a bay for di man a base di e circulario. E aña aki a cuminsa cu un maneho mas dirigi riba ziekteverzuim di e empleadonan publico. Tin un proyecto piloto cu tin cuater pa cinco dienst cu ta den e proyecto aki, pa wak kico ta e motibonan cu un empleado no ta na pia di trabao. Por ta cu ta gewoon malo, den e caso si e mes tin bruela, of e por ta cu e ta meld ziek pa cuida su famia.

Esey ta hisa tur statistica di e organisacionnan tambe cu ta bisa den Gobierno tin mas cu 13% di AO pa aña, compara cu den Sector Publico cu ta 2.8%. E ora ta cuminsa maneha kico ta e cifranan tambe, pasobra eyfo e empleado publico, e trahado publico ta wordo stigmatisa, pero ta bisa cu ta bisa cu hopi biaha ta hopi malo. Hopi biaha e areglonan ta wordo interpreta na otro manera door di cada departamento. Esaki poco poco ta haciendo e reglanan mas duidelijk pa cada empleado publico y tambe pa e director. Si tin un director of empleado publico cu no ta compronde ki stapnan e tin cu tuma pa yega na haya dianan liber pa e cuida su familiar, aunke cu e no ta regla asina ey den ley, cu e yama Zorgverlof, pero e ta wordo considera asina, pa por cuida e famia. Esaki ta haci un peticion na e director di e departamento. No ta asina cu tin’e y ta yama bisa cu no ta bin pasobra tin bruela of no ta bin traha pasobra e familiar tin bruela. Mester haci un peticion p’e. E ora ta keda na e departamento tambe con e ta regl’e interno pa duna e dianan liber. Si nan tin pregunta riba esaki, claro cu nan por contact DRH, pero nan por contacta tambe DVG cu por duna mas informacion riba e tipo di verlofnan cu por haya, pa motibo di malesa di e ambtenaar of di e familiar. Tin diferente caso, manera si un mama ta wordo opera na un pia, e ta cambia su rudia por ehempel, por haci uzo di vakantie. No por meld ziek pa wak pa e mama, pero por haci uzo di articulo 26, cu por duna cinco dia pa por yuda e mama na cas, pero ta un parti cu tambe tin cu tuma e dianan liber pa por atende cu e mama. Mester corda cu ta 15 dia maximo pa aña. No ta pasobra e yiu a bira malo, despues e mama a bira malo, e tata a bira malo, por haci uzo cada biaha di 15 dia. Esey poco poco ta clarifica den e departamentonan, pa asina por tin un interpretacion y toepassing den tur departamento na e mesun manera, sino na DVG nan ta interpret’e y nan ta haci uzo di e reglanan di tal manera, na DRH na un otro manera, na KIA ta un otro manera por ehempel y nan ta un solo empleado publico nan ta. No cu nan tin diferente departamento y cada un ta un organisacion of un werkgever riba nan mes.