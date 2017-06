Omaira Lares hefe di Departamento di Recursonan Humano di gobierno, a splica cu pa haya un peticion pa dia liber no tin un caminda pa cana largo ora un hende bira malo y mester di cuida e persona na cas. Den e caso aki, esun cu ta autorisa pa duna e 15 dia maximo pa aña, ta e director mes, esta e hoofd van dienst.

Den caso di bruela, ta considera 5 dia cu e por ta malo. Si e yiu bira malo awe mainta, y ta wak cu e ta malo di berdad, por yama e director y ta regl’e. Despues tambe por escrito. No ta asina cu ta lanta, e mucha ta malo of e famia ta malo y ta core bin kantoor, core yena un verzoek, keda warda riba director bisa si of no. Si ta asina cu ta tuma e risico cu bo por entrega un peticion y despues ta bisa cu no por kenn’e toe, pasobra pa esaki no mester di cuido p’e. E ta cada departamento mester sa e reglanan den grandi y con bo ta aplik’e, ta a base di verfijning, con e departamento ta in het belang di dienst. Lares a splica cu si un hende por ehempel ta traha na KIA, tin cu meld di biaha, sino nan tin cu percura pa un vervanger bin pa tuma e warda over. Esey ta un otro tipo di trabao, compara cu otro departamentonan. Con hopi pa e peticion wordo contesta, esey ta depende di e reglanan di e departamento. Tin hende cu ta bisa cu pa anochi nan ta yama nan hefe, y ta indica cu e yiu tin bruela y si por haya algun dia liber. E hefe ta dun’e of e hefe no ta dun’e, depende di e circunstancia.

Na otro departamentonan tin otro Regimen pa contesta peticion. Na momento cu 15 dia, den caso di bruela e no ta asina, pero un hende ta malo y ta terminal y mester yuda e famia, den e casonan aki, por bay hasta den articulo 29, cu ta duna un espacio pa bay te cu 30 dia cu por haya verlof paga pa wak pa e famia Esey si tin cu bay via un peticion cu tin cu wordo firma y vastgelegd riba landsbesluit. Ta un procedura tiki mas pisa. Ta casonan manera cu ta begeleiding di famia pa bay haci bestraling den exterior. Pero esey tin cu pidi verlof y mester pidi’e schriftelijk y verklaring di AZV pa hay’e reconoci. Awo ta e kortzorgverlof cu ta articulo 26, cu ta duna oportunidad di un ambtenaar, di un hefe pa duna e trahado 5 of 7 dia, pero en todo caso te cu 15 dia, segun Lares.