Comparti E play-off 2016/2017 ta yegando su final faltando 1 wega cu lo ta entre Deportivo Nacional y Dakota. Un total di 12 wega mester a hunga pa asina determina cua ta 2 team cu lo hunga den e final di best of 3. Diahuebs anochi RCA a topa Britannia den un wega sumamente importante pa ambos team. Pa sigura su pase pa final Britannia mester a gana of tabla, mientras cu RCA mester a gana pa asina por defende su titulo den final. Fanaticonan a pasa momentonan di suspenso durante e weganan. Diabierna nochi pa 8:00 PM den stadion Guillermo Prospero Trinidad na Dakota Deportivo Nacional lo enfrenta Dakota. Den e tabla di posicion ambos team tin 7 punto, pero pa averahe di gol Deportivo Nacional ta ariba. Pa Dakota por pasa pa hunga den e final nan mester gana, pasobra si nan tabla Deportivo Nacional ta esun cu lo pasa. Si abo kier sa kico lo pasa den e ultimo wega, yega stadion pa 8:00 PM y mira ken lo gana. Entrada ta 10 florin pa adulto y 3 florin pa mucha. Yega stadion y apoya bo team preferi.

