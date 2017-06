Comparti Medio ambiente ta un topico masha importante y ta bon pa nos sigui implementa y conscientisa nos muchanan for di scol caba. Agentenan policial Simmons, Kock y Henriquez, cu ta cabando nan estudio na Scol pa Polis, a haci un presentacion tocante medio ambiente y a scoge e tema “campamento”. Studiantenan di Klas 5 di Santa Theresita School situa na San Nicolaas a haya e presentacion. Tur studiante a haya informacion valioso pa asina eherce loke nan a siña y implementa na cas. E Polisnan a conscientisa e hobennan pa no tira sushi riba beach, no haci BBQ riba beach, tene e lama y nos beachnan limpi y pa cuida e naturalesa banda di lama. Na final di dia e hobennan tabata asina entusiasma pa yega nan cas, pa informa nan mayornan pa biba mas consciente, tene cas limpi, tira sushi den bari di sushi, recicla mas y hasta tambe cambia e bombionan di luz pa energia alternativa pa por spaar coriente y cuida nos naturalesa y nos planeta. Tur studiante di klas 5 a haya un flyer di conscientisacion pa asina por hiba cas y tambe repasa tur loke cu nan a siña na cas y tambe pa keda corda cu mester tene nos medio ambiente limpi sea na cas, lama of den naturalesa. “Ta miho preveni cu lamenta, ban nos tur awor aki uni pa conserva locual nos tin pa purba drecha pa mañan nos no lamenta pa loke cu nos tabatin”, esey ta e mensahe cu e Polisnan tin pa nos comunidad. Mustra/Kita comentarionan

