Comparti Gobernacion di un pais ta algo serio, ya cu no solamente desaroyo di e pais ta algo asina importante, pero sigura futuro di henter un pueblo ta un asunto cu ta rekeri determinacion, responsabilidad y seriedad. Miembro di fraccion di AVP, Sr. Jeffrey Kelly ta mustra cu na 2009 pueblo a tuma e decision di manda Gobierno di MEP cas pa falta di responsabilidad y seriedad pero mas cu tur cos, falta di honestidad cu pueblo. Pa e motibonan aki pueblo a castiga MEP mandando nan cas. Negativismo di MEP "Den dos eleccion sigui pueblo di Aruba a manda un mensahe cla pa e partido geel, cu negligencia di bienestar y futuro di nos pueblo y di e pais, lo no wordo tolera pa nos hendenan. Sinembargo desde e cambio di liderazgo di MEP, tur hende por a ripara cu e partido a tuma un rumbo yena di un vision negativo y destructivo, caminda fraccion geel den Parlamento a opone tur pero tur decision di Gobierno di AVP, cu tabata y ta na bienestar di nos pueblo. E falta di honestidad aki a keda refleha recientemente den un pamfleta cu MEP a reparti na varios cas, caminda ta papia di un "plan di urgencia di inventarisacion di scolnan cu ta den mal estado y cu ta rekeri atencion inmediato", mientras cu for di 2009 te cu awor, Gobierno di AVP a drecha, renoba, reconstrui y construi, un total di 80 scol rond Aruba. Responsablidad Miyones Gabinete Mike Eman I y II a inverti den a parti di infrastructura di nos enseñansa y ta algo cu tur hende por mira, cu excepcion di miembronan di fraccion di MEP, cu no kier mira y acepta e diferencia cu tin entre e gobierno geel y esun berde di AVP. Otro ehempel ta e forma con a logra di salvaguardia e fondonan di pensioen, cu desde 2009 tabata coriendo un peliger grandi pa falta di busca solucion dor di dos administracion di partido MEP for di 2001 pa 2009, caminda awor e fondonan aki ta solido despues cu Gobierno di AVP a inverti miyones den e fondonan aki. Nos por corda con e Minister President di e tempo ey a bisa "laga esun cu ta bin kibra su cabes cune", refiriendo na e fondonan di pensioen. Un falta total di responsablidad y compromiso pa cu nos pais. Hipocrecia Un di e solucionnan pa sigura futuro di e fondo di pensioen tabata e aumento di edad di pensioen pa 65 aña cual proceso mester bay den fase y cual ta un vision adapta for di e vision di e lider di MEP, Evelyne Wever Croes tempo cu el a carga responsabilidad como funcionario halto den departamento di impuesto. Den e posicion ey e actual lider di MEP a manda un vision di dje pa Gobierno di MEP pa e solucion aki pero awe como politico, su persona y miembronan di su fraccion ta habraca e vision aki for di otro y ta papia di bolbe baha edad di pensioen na 60 aña, sin cu ta presenta un solucion adecuado cu lo sigura e futuro existencia di e fondo di pensioen. Esaki ta claramente e filosofia populista di integrantenan di MEP. Nos tin cu recorda con e ex lider di MEP mes a laga sa cu campaña ta un y goberna ta otro. Pero nos pueblo ta un pueblo inteligente cu no ta laga su mes wordo engaña y muncho menos manipula door di promesanan falso di MEP. Mala fe Pa añanan largo miembronan di fraccion di MEP a papia di bancarota di nos pais, hasta a bay pidi na Hulanda, pa intervencion na atende cu e situacion financiero di Gobierno. Nan a bay over na implora Gobierno di Reino pa interveni pa medio di CFT, pero awor no tin partido politico mas contra di CFT, cu mesun partido di Evelyne Wever Croes. Asina nos por sigui menciona cantidad di desaroyonan caminda e vision negativo y destructivo di partido MEP ta resalta dunando e impresion cu bienestar y felicidad di pueblo di Aruba, no ta e prioridad di e partido, Parlamentario Jeffrey Kelly ta mustra.

