Comparti Instituto Pedagogico Arubano (IPA) ta invita henter e comunidad di Aruba pa asisti dialuna awo, dia 12 di juni 2017, na e presentacion di e proyectonan di finalisacion di estudio di e studiantenan di aña cuater. Den cuadro di finalisacion di e estudio pa maestro e studiantenan di ultimo fase mester haci un investigacion tocante un tema cu tin di haber cu innovacion y desaroyo den enseñansa. Banda di e investigacion e studiante mester a desaroya material educativo relaciona cu e tema cu el a profundisa su mes den dje. E investigacion y material desaroya ta pa nan tesina di finalisacion di estudio. Di e investigacion y material aki e studiante lo duna un presentacion cu ta forma parti di examen final. Den e presentacion e studiantenan ta presenta nan proyecto final na e docentenan di IPA, na famia y tambe na publico en general. Pa medio di e comunicado aki IPA ta invita tur interesado pa bin wak e presentacionnan unda nos studiantenan lo elabora riba e investigacion cu nan a realisa den practica. E presentacionnan lo tuma luga na IPA (Isaac Wagemakerstraat 11, San Nicolas) y ta di 5or di atardi pa 8or di anochi. Etemanan di investigacion cu e studiantenan lo presenta ta: Orario 17:15 -17:45  Jurica Tjon y Sue-Ann Solognier: Uitstroomniveau van het domijn schrijven verhogen op SKOA-MAVO scholen  Zoya Fisher: Concentratie-moelijkheden in het kleuteronderwijs  Henryene Abdul y Rubella de Cuba: Zelstandig Leren door middel van technologische hulpmiddelen  Arienne Maduro y Lionel Vrolijk: Twee waardevolle methodes voor gedragsverbetering. Kiwanis Terrific Kids en Concious Discipline  Celienne tromp: Beste didactische strategieën in vreemdetalenonderwijs  Tyrine de Kort: Promoveren van schoolzwemmen op Aruba Orario 18:00 - 18:30  Graciela Brewster: Digitale leerlingenvolgsystemen. Welke zou het beste aansluiten op de eisen van Colegio Santa Famia  Sirla Brete: Conscious discilpine: Een klassenmanagement systeem voor Aruba  Xillienne Boekhoudt y Viviana Curiel: Taalontwikkelingsstoornissen binnen het kleuteronderwijs  Judith Schnieders: Schooltaalvaardigheid op Aruba. Hoe kan het beter?  Marianyela Alvarez y Marlene van der Linde: Onderzoek naar mogelijke toepassing van rustgevende achtergrondmuziek tijdens het zelfstandig werken op de basisscchool  Bas Willemsen: Zelfstandig werken. Hoe werkt dat? Orario 18:45 -19:15  Nohely Fingal: Onderzoekend en ontwerpend leren binnen natuur en techniek  Nicole Villada y Sharilee Christiaans: Conscious Discipline: wat werkt voor school preparatotio Tarcisius  Chantal van Ruiven: Het protestants-christelijk geloof en invulling van kerst op de basisschool  Mary-Ann Christiaans: Aanvankelijke Kunsttherapie voor jongeren in het basisonderwijs  Rachel Singodjojo: Kerndoelen voor kooklessen in het speciaal onderwijs  Joel Martijn y Alvaro Maduro: Meer spelen, meer bewegen. Spelen geeft kinderen de kans om te oefenen wat ze leren. Orario 19:30 –20:00:  Marvic Bermudez: Wij willen leren bewegen. Intergratie van BO en de instrumentele vakken in het basis onderwijs  Yonaily Koolman: Gedragsproblemen,wat te doen. Wat zijn de beste strategieën voor leerkrachten  Monica Camara y Audrey Vasquez: Anderstalige leerlingen die nieuwkomers zijn in het onderwijs  Dayene Ras: Lezen loont leven lang. Onderzoeksonderwerp: Leren lezen in de eerste klas  Reineline Maduro: Normen en waarden. Het bevorderen van normen en waarden in het kleuteronderwijs Mustra/Kita comentarionan

