Comparti Minister di Finansas, Angel Bermudez tabata na e oficina principal di Citgo na San Nicolas caminda cu e tabata den un reunion importante. El a splica cu e tabata tey den calidad di minister di asuntonan social y labor y e motibo ey tambe el a wordo invita pa haya un presentación di e gerencia di Citgo Aruba, sr. Ray Buckley y tambe e dos cabayeronan cu ta encarga cu e maneho di e proyecto y nan a duna un presentación di e desaroyonan di e proyecto con e ta bayendo y con ta para y unda ta bayendo cu e planning, etc. Pa e minister, como e minister encarga cu labor, ta interesante pa sa con cierto momento e desaroyonan ta den e lunanan venidero, ora cu tin cu recluta mas trahado via contratistanan, ya cu e departamento di Labor y DPL ta encarga cu henter a sunto di permiso, y ta toca stranheronan, pero caminda tambe cu lo ta encarga via e departamentonan aki pa wak mas tanto posibel nos hendenan na Aruba lo wordo duna e oportunidad pa haya un trabao eyden den e proceso di rehabilitacion di e refineria aki. Kico e ta feel Otro siman, casi sigur e CEO di Citgo Merca ta bin Aruba pa tambe duna di su banda un update di e desaroyonan y eynan tambe lo bay firma diferente acuerdo y un di nan ta e protocol cu a yega na acuerdo cun’e cu Citgo, pa loke ta trata henter e procedura di permiso y tambe e limitacion di e cantidad di funcionarionan cu nan cierto momento por trece Aruba pa yuda den e rehabilitacion aki. Mancamp A mustra un timeschedule y por wak cu e ta dividi den tempo. Ta wak cu na cierto momento con e desaroyo ta bay y ora ta den su colmo, e lo ta medio pa otro aña lo tin mas cu 1500 trahado trahando den e rehabilitacion. Henter a proceso aki ta bay segun un secuencia cu e ta aumenta tur luna te cu e ta yega su colmo den medio di 2018 y segun cu e planta ta keda cla, e ta reduci. Espacio pa local Loke tin di compronde cu na e momentonan aki tin varios 100 hende ta labora den e parti di inspeccion y inicio di e rehabilitacion. Na momento cu e reconstruccion bay tuma luga, lo bay tin un 1500 pa 1600 hende pero eseynan ta mescos cu tempo di Coastal cu tambe tabata tin un Mancamp eynan. Esey ta temporal, pasobra ta e specialistanan di e contratista of e contratistanan cu ta bay wordo encarga cu e rehabilitacion. Despues ta haya e trabao rutinario, caminda cu e ora ta haya empleo duradero, cual ta e idea di Gobierno, cu esey mester pa un gran parti pa nos hendenan. Ta hayando hende? Un di e discusionnan cu no a spera e registracionan manera tabata kier. Na e momentonan aki DPL y DAO, departamento di labor, ta encarga cu registracion di esnan cu lo ta desea pa traha na Citgo. Tin di compronde di nan cu tin bastante interes y cu ta wordo registra regularmente. Ta bay habri eynan un agencia di DPL na San Nicolas, pa asina eynan dentro di e protocol cu ta bay conveni otro siman cu Citgo, por ehecuta y duna un servicio directo na e compania aki, pa ora ta trata nan necesidad pa forsa laboral. Ta asina cu ta bay organisa tambe den algun luna, un feria laboral caminda cu lo bay duna splicacion, duna oportunidad pa mas registracion, pa asina cierto momento tin un banco di dato cu tur esnan registra cu cierto momento tin interes pa bin traha den Citgo. Mustra/Kita comentarionan

Comparti