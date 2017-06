Comparti E proyecto di rehabilitacion ta bay man den man cu ta un proyecto entre Aruba y Venezuela ta on time. Minister Mike de Meza a splica cu esaki ta on time. Ya caba nan ta haci loke nan ta haci e conceptual design, cual ta e gaseoducto. Awor aki nan ta haciendo e engineering design cual ta den ehecucion. Tin di compronde di ehecutivonan di Citgo, cu e bidding proposal ta tumando luga awor aki, pa wak cual ta e companianan cu por construi esaki, cu por tin experiencia, tecnologia pa pone e gaseoducto aki via lama pa yega Aruba. Cu otro palabra, e peticion pa proposal ta bezig. Ta bezig cu diferente compania internacional y cu tin e capacidad y conocemento pa pone un gaseoducto. E ora ta core for di Venezuela pa Aruba, ta tumando luga. Esey ta un proyecto sumamente grandi. Hopi biaha e minister ta bisa cu ta e ta riba 200 miyon. Di loke e tin compronde awe, facilmente e por yega 350 pa 400 miyon dollar, pa e proyecto aki riba su mes, su so ta costa. Cual ta un proyecto sumamente importante. Na momento cu start e refineria riba gas ta un diferencia total di con pa e ultimo 90 aña cuminsa core e refineria cu toch combustibelnan pa fuel di likido, cu tin su retonan. Riba gas esaki ta kita e peso di medio ambiente totalmente. E ta hopi mas eficiente. E ta mas barata. Ta costabo menos pa mantencion tambe. Ta un proyecto sumamente importante pa e refineria cual ta canando bon. Tur cu tur, ora cu wak pa pone e liña no ta un gran cos. Ta e preparacion cu ta wordo haci prome ta e caso grandi. Ya sa caba unda e lo drenta na Aruba y segun cual ruta ta drenta Aruba y na unda su landingpoint ta den e refineria. Y e lo e tin su beneficionan despues pa e companianan di utilidad, por ehempel pa WEB, y tambe pa despues transporte publico y hopi mas beneficio cu esaki ta trece cun’e. E minister ta sumamente contento cu esaki ta canando segun schedule. Mustra/Kita comentarionan

