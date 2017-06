Comparti E organisashon tricolor cu tin 83 anja di existencia, 34 titulo di A.V.B., dos titulo di Liprof, campeon Antiyano y tantisimo otro titulo y logro, ta bolbe clasifica pa e gran final di Aruba su divishon maximo. Sin duda RCA a domina futbol completo den e decada aki. Na 2011 y 2012 a titula Campeon "back to back". Na 2014 a perde final pero ta titula Campeon atrobe "back to back" na 2015 y 2016. E anja ki ta di 4 anja consecutivo cu RCA ta bai final. Apesar cu e oncena tricolor tawatin un anja hopi dificil despues cu diferente hungadornan a retira y otro a bai studia den exterior, toch a sa di usa e sistema hubenil y ta logra termina promer lugar di campeonato regular y ta bira tambe e promer ekipo pa jega final. Pabien na e hungadornan cu a lucha cu alma y cuerpo, na e cuerpo tecnico, na e fanaticada cu semper tey presente den bon y den malo. Danki special na "Big Wheel Lottery y Powerade". Diasabra 17 di junio lo ta e prome wega di e final "best out of three". Si ainda bo no a cumpra bo Jersey Tricolor contact via app 6620202. DJ SKY y DJ Edson lo anima e publiko cu e forsa di High Performancce. E "Tambu Combo" tambe lo tey bou guia di Gio, Sapo y Rafa. Ban jega y jena stadion apoya nos ekipo cu tur respet di Mundo. #RCApaBida Mustra/Kita comentarionan

Comparti