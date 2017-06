Comparti For di un di e miembronan di oposicion cu ta considera su mes experto riba e area di refineria, a bisa di tabata parcialmente parti di loke cu Gobierno a logra awe, ta cuestionando formalmente e contractonan di CITGO cu Gobierno y ta bisa cu MEP den gobernacion, lo bay revisa tur cos cu e Gobierno actual haci. E ta considera tin cos cu no ta corecto. Esey ta palabranan di Glenbert Croes mes. Minister de Meza a splica cu lo laga loke e miembro aki a bisa den su propio responsabilidad. Pueblo di Aruba kier a mira un cambio na 2009 y 2013, caminda cu nan a pone politiconan serio y cu sa di trabaonan cu mester a tuma luga pa haci e trabaonan ey. No Populista. Por para na banda grita tur sorto di cos y menasa cu tur sorto di cos. Ta lage pa nan responsabilidad. Nan ta keda cana e caminda cu ta constructivo, positivo, creando solucionnan, creando proyectonan tangibel. Ta mira rond tur e proyectonan cu e gobierno actual a haci. Tempo nan a drenta Gobierno e luga aki tabata na werki. Aruba tabata den un situacion desastroso. De Meza hopi biaha ta mencion’e cu tur e partnernan strategico cu a bandona Aruba, refineria cera, KLM cu a stop di bula, Carnaval Cruises a bay, American Airlines cu kier a stop. Tabata tin situacion malisimo tempo nan tabata den Gobierno pa ocho aña. Nan no a haci nada, pero causa problema so. AVP a bin den ‘Gobierno y a soluciona e problemanan aki na un manera profesional y ta mira cu awe tur cos cu presidente di Banco Central a alerta na 2009, con e Gobierno anterior a laga e pais aki na werki, cu ta e puntonan cu mester a drecha, nan a bin ta drechanan. Awe tin un contrato sumamente bon riba mesa cu Citgo. Nan tambe ta bisa cu nan no a haya chens pa les’e. Nan tabata tin mas cu un siman caminda cu 24 ora nan por a bin cu cuanto hende cu nan kier pa pasa den e contractonan. Por ta algun di nan a sinta 2 minuut wak den e documentonan y awe ora cu scucha nan, e ta un hilaridad di scucha cu nan ta menasa Citgo. Menasa PDVSA cu ora nan drenta den Gobierno nan ta bay cambia cos. Ta netamente pesey ta alerta pueblo y tambe pa esey pueblo lo tuma su decision dia 22 di September, pa wanta e hendenan aki pafo di Gobierno pasobra e hendenan aki, semper ora nan a drenta den Gobierno, ta un desaster nan a haci. Nunca nan tabata tin un vision pa traha riba dje. Semper nan a keda y enrikece nan mes. Awor aki ta mira resultado. Proyectonan ta wordo traha, tur cos ta pa beneficio di pueblo. E beneficio general di pais Aruba y esey ta sigui traha riba dje. Locual cu e persona a bisa, e minister ta lag’e pa su responsabilidad pasobra e no ta bay perde tempo cu e tipo di e gritonan ey, cu ta puramente pa consumo politico local. Nos ta den aña di eleccion, ta den temporada di campaña. Ta haya hopi hende ta grita tur sorto di cos, pero pueblo di Aruba ta inteligente y sa kico ta su escogencia, ken ta esunnan cu ta traha serio y ken ta esunnan cu ta construi e pais aki, e minister a remarca. Mustra/Kita comentarionan

