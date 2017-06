Comparti Na prome lugar ami Algenis Turnbull ta pidi Papa Dios danki pa dunami e oportunidad pa haci mi deseo realidad. Mi ta gradici na un y tur cu a apoya mi den mi evento di Give Me More Kite Competition. Mi kier manda palabra di danki na mi sponsernan cu a kere den mi proyecto cu ta Trash By Ronchi, Compra, Wendy's, Super Shopping, Giannis Nutrition Center, Speed Andrade y Andina Ice. Mi ta gradici boso di curason. Na cada un di e personanan cu a yuda nos cu a guide nos danki di curason. E evento a bay super bon sin problema y cos a cana nechi. Na Team Give Me More y esnan cu a yuda nos y cu a copera cu nos un danki y masha danki. Masha danki na dos persona hopi special den nos comunidad y nos ta hopi gradecido cu boso a kere den nos. Danki pa e apoyo. Next Year We On Again Give Me More Kite Competition 2. Ya nos a start sali caba cu e preparacion pa e otro aña cu Dios kier. Asina nos ta haci e evento mes successfull cu e aña aki. Danki na mi Señora cu tabata hopi pasenshi cumi cu no a lagami na caya ni un rato so. Bou guia di Algenis Turnbull y Zirenne Turnbull Give Me More Kite Competition Team Thank You y Be Pending for Next Year. Mustra/Kita comentarionan

