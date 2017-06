Comparti

Pa hopi aña caba Coa ta celebra e Olympic Day cu cooperacion di algun partners fiel manera IBiSA, TOTTO y Mc. Donalds. Pa e motibo aki e aña aki Patrick Werleman, director di Olimpismo di COA, tabata tin e grato placer pa reuni cu e Caribbean Manager of Communications, sr. Rafael Romero di Venezuela. Den un reunion ameno sr. Romero den nomber di Mc. Donalds a confirma nan participacion den e Olympic Day Celebration di 2017. E hecho cu e evento aki ta enfoca riba participacion di muchanan y tambe henter e comunidad ta un motibo hopi fuerte pa Mc. Donalds sigui participa na dje. E balornan Olimpico (respet, amistad y excelencia) cu ta para central den evento asina'ki ta exactamente e balornan cu Mc. Donalds tambe ta haya importante.

Tur mucha di scol basico y scol avansa por participa na e Olympic Kids Run cu ta tuma lugar na dilanti Marine Verlof Center na Eagle Beach y start lo ta 8am. Registracion ta gratis y tur participante lo ricibi un bunita T-shirt y un certificado Olimpico. E Olympic Day 5k ta tuma lugar na Linear Park y ta start 5pm. Inscripcion pa e 5k aki por wordo haci na IBiSA y na oficina di Comite Olimpico Arubano.

E prome 100 participantenan di e 5k tambe lo ricibi un bunita t-shirt. Manera custumber IBiSA lo percura pa tin suficiente guia riba e rutanan y tanbe suficiente refreshments na final pa e participantenan. Den e siman cu ta bin lo tuma lugar un conferencia di prensa den cual lo duna tur detayes di e eventonan. Pero si ta desea di haya mas informacion prome cu e conferencia di prensa , por tuma contacto cu IBiSA via telefon 5824987 of COA na telefon 5820031. Por subi e Facebook Page di IBiSA y COA tambe. Por ultimo Comite Olimpico Arubano ta gradici su partners pa e eventonan aki esta IBiSA, TOTTO Aruba y e sponsor principal Mc. Donalds. Mustra/Kita comentarionan

