Seccion Social Psikiatrico (SPD) di Departamento di Salud Publico tambe ta presente cu nan booth den Expo Beauty & Health na Marriott Stellaris Casino e weekend aki, esta 10 y 11 di juni di 1’or di merdia te cu 9’or di anochi.

SPD ta comparti informacion cu enfoke riba salud mental. Hopi biaha nos ta wak solamente e parti fisico di un persona y ta lubida e parti interno cu tambe ta parti di salud. Bunitesa ta parti pafo Y paden y mester pone y duna atencion na e parti interno, esta mental, pa mehora e salud total di un persona. Hopi hende ta cana cu problema di stress of depresion of otro tipo di problema cu por haya solucion p'e, pero no ta busca ayudo. Si un persona tin cualkier duda riba su salud mental of sentimentonan cu no ta cuadra of cu ta strob'e pa sinti feliz of cu ta stroba den su funcionamento social, laboral of familiar por pasa na e boot di SPD pa haya conseho. Ningun pregunta ta di mas. E meta ta keda pa sinti bo mes bunita y saludabel di pafo y paden.

