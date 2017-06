Comparti Diabierna mainta, Accion di Bario tabata den Avicenastraat entre Lands Laboratorium na Playa y un Arco Iris Kleuterschool. Accion di Bario a tuma luga den e bario aki mirando cu luz ta bay wordo poni tambe den caya di Avicenastraat, unda cu tin un famia cu tin 45 aña bibando eynan y nunca tabatin iluminacion. Prome Minister Eman a cuminsa su bishita na un compleho di apartamento di FCCA (55+), cu a wordo inaugura mas o menos 4 aña pasa y cu ta sirbiendo su meta den brinda espacio pa biba pa personanan di edad of personanan cu tin un of otro limitacion. Net dilanti di e compleho aki e prome luz di caya ta wordo cendi. E ta net loke e habitantenan mester. Silvia Hermus (82) a bisa cu e ta kedando su so den un di e apartamentonan. Aunke na cuminsamento e tabatin miedo, awor el a custumbra pa drumi su so “y cu e luz ta duna nos mas siguridad”. El a expresa cu na e apartamento e tin tur cos, television, airco y e mes ta cushina ora ta necesario. “E ta un bon luga y mi a custumbra di drumi trankil,” el a bisa. Sra. Hermus a bisa cu el a haya un sorpresa cu e bishita di Prome Minister Mike Eman. “Mi ta contento cu e bishita di Prome Minister y mi a haya chens di sali pafo,” el a bisa cu un sonrisa grandi riba su cara. Tambe Eman a haya un recorido den e compleho di apartamento y a mira e hardin patras, unda cu tin bon espacio pa haci'e un area di recreacion pa e habitantenan. Sra. Velasquez, kende ta biba den e compleho, a duna e recorido na e mandatario y a gradici'e den nomber di e habitantenan pa e hecho cu ta bay pone luz den e bario. Ademas di e compleho di apartamento Eman a bishita famia Leonardo, cu kende e tin un relacion di amistad di hopi aña. Por a sinti e respet grandi cu e famia tin pa Prome Minister di Aruba. Aki e mandatario a tuma e reto di toca caha di orgel “Esmeralda” di e famia musical. Leo Leonardo, no ta un persona desconoci, ya cu e tabata traha cu Yolanda Wever di Mementomori pa hopi tempo y tin un Caha di Orgel dedica na sra. Yolanda Wever Den e area aki ta situa e mini-market di sra. Mercedes Andrade cu Prome Minister Eman a bishita y probecha pa bebe y come algo. E Accion di Bario a finalisa cu bishita na cas di famia de Cuba, unda cu e mandatario a aprecia varios cuadra bunita di diferente edificionan historico di Aruba. Mustra/Kita comentarionan

