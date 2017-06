Comparti Den medionan di comunicacion, a start un confusion tocante e hecho cu supuestamente lo a debolbe cosnan cu lo a wordo tuma den beslag cerca sospechoso Paul Croes. Ministerio Publico ta haya hopi importante pa aclarea e confusion aki. Durante e investigacion IBIS, huez-comisario a tuma cosnan den beslag na Bestuurskantoor, bao di cual cosnan for di oficina di sospechoso Croes. Recientemente algun di e cosnan cu a wordo tuma den beslag na Bestuurskantoor, a wordo debolbi na Bestuurskantoor. Bao di e cosnan aki tin algun USB-stick, computernan, laptopnan y un telefon blackberry. Si algun di cosnan aki a wordo duna na sospechoso Croes dor di Bestuurskantoor of den nomber di Bestuurskantoor, no ta conoci na Ministerio Publico, ni e ta responsabilidad di Ministerio Publico tampoco. E cosnan cu huez-comisario a tuma den beslag den e investigacion IBIS den cas di sospechoso Croes, no a wordo duna back na Croes. E cosnan aki ta sigui den beslag. Cosnan cu wordo tuma den beslag na benificio di waarheidsvinding den un investigacion, ta wordo debolbi asina cu e investigacion riba e cosnan ey ta cla. Cu cosnan wordo debolbi na un sospechoso durante e investigacion penal no ta bisa nada tocante e sospecho of e resultadonan di e caso penal. E ta nifica unicamente cu e investigacion riba e cosnan specifico ey ta cla. Mustra/Kita comentarionan

