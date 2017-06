Comparti Recientemente Minister di Enseñansa y Maneho di Famia, Michelle Hooyboer-Winklaar a ricibi bishita di e autor Gerald Franca, pa cont’e mas di su buki nobo. E ta contento di por a skirbi un otro buki pa mucha, den un esfuerso pa promove mas lesamento y conocemento. E titulo di e buki nobo di Gerald Franca ta Penchi, e conenchi cu su skeiro di djente. E idea di e buki a bin door di e yiu muhe di Gerald Franca, kende a bin cu e storia. Gerald Franca a yega di skirbi mas buki y e biaha aki el a skirbi e buki pero cu e condicion cu e yiu muhe lo termina esaki. “E realidad di e buki a sali na mi satisfaccion den e forma con el a keda skirbi y imprimi”, asina Gerald Franca a expresa. Gerald Franca a guia su yiu muhe den e proceso di e buki, di cual a ricibi hopi atencion. E concepto di e buki ta bay un tiki bek den añanan ’60 y ta papia con e muchanan ta biba e tempo ey. Den caso di e buki esaki ta bay over di Penchi cu no ta skeiro djente tur ora y te ora cu e mama a cuminsa controla. Pero e conenchi no tabata haci caso y el a cuminsa keha di dolornan di djente, te ora cu e mama a hib’e dentista. Aki dentista a trata Penchi su djente y despues splica e conenchi pakico e mester cuida su djentenan y asina Penchi a cuminsa stimula otro muchanan pa haci mescos. Mustra/Kita comentarionan

