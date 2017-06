Comparti Dia 23 di mei ultimo, Corte den Prome Instancia a tene varios sesion special di casonan fiscal. Pa e sesionnan aki a dagvaar e personanan cu no a haci declaracion di inkomstenbelasting 2012 y/of 2013 of no a haci e declaracion na tempo. A sentencia 17 persona pa incumplimento cu nan debernan fiscal y nan mester paga un suma di boet cu ta varia entre Afl. 500 y Afl. 3.000. E personanan cu no a presenta na corte, tambe a haya un suma di boet pa paga cu ta varia entre Afl. 1.500 y Afl. 3.000. Si acaso e sumanan menciona no wordo paga dentro di e termino stipula, por haya castigo di prizon di 30 of 60 dia. E suma total di boet cu hues a impone pa e 17 personanan ta Afl. 31.000. Tur e casonan aki ta wordo trata como casonan penal. Ta bon pa remarca cu ora hues duna un veredicto cu ta indica un castigo, esaki lo tin como consecuencia tambe cu e asina yama ‘strafkaart’ di e persona ta wordo yena cu e castigo ey. Esaki ta algo cu por wordo preveni. E maneho pa loke ta trata e persecusion penal di e personanan cu no ta haci declaracion of no ta haci declaracion dentro di e termino stipula y cu ta viola ley di belasting, lo continua durante e aña aki. Periodicamente lo presenta e tipo di casonan fiscal aki na hues. Departamento di Impuesto ta haci un apelacion na su clientenan pa cumpli cu entregamento di e declaracion di inkomstenbelasting of cualkier otro tipo di belasting dentro di e termino stipula pa evita consecuencianan serio y indesea. Mustra/Kita comentarionan

