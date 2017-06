Comparti Diaranson 14 di Juni mundialmente ta Dia di dunado di sanger. Donacion di sanger ta valioso, pasobra si no tin sanger, no tin bida. Stichting Bloedbank Aruba ta agradecido cu tur dunado di sanger cu a yega cerca nan y a pasa un rato agradabel. “Nos ta gradici nan pe sacrificio cu nan ta haci tur dia pa bin scapa bida”, asina Vocero di Stichting Bloedbank Aruba, Raymond Maxwell a comenta. Durante añanan e cantidad di dunadonan di sanger a subi y e fundacion ta contento pa esaki. Aña pasa nan a haya 300 dunado nobo, pero e biaha aki nan meta ta pa cera 400 dunado di sanger nobo na final di 2017. E dunadonan di sanger a ricibi un regalo, di cual nan a haya un T-shirt skirbi “I’m a lifesaver” pero tambe nan a haya snacks, bolo y cos di bebe. Riba e dia aki algun dunado di sanger a yega na e fundacion cu mas persona pa asina nan tambe bira un dunado di sanger. Pa bira un dunado di sanger e mester sali di e persona su propio curason. Anoushka Calorina ta un dunado di sanger pa 7 aña y e ta sinti cu haciendo esaki di un manera of otro e ta yuda esunnan cu mester di sanger y asina aki ta salba un bida. Aparte cu Anoushka Calorina ta un dunado, su casa y yiu muhe tambe a bira un dunado di sanger. Nurse Nicole de Cuba a bira un dunado di sanger pa motibo cu el a mira den su profesion cu hopi hende mester di sanger y esaki a stimula su persona pa tambe aporta. E ta haciendo esaki pa 2 aña y mey y Nicole de Cuba ta un persona cu tin tattoo y esey no a strob’e pa bira un dunado, aunke cu antes no tabata laga hendenan cu tattoo bira dunado di sanger awendia esaki no ta asina mas. Tur dia un pashent ta haya sanger, kiermen esunnan cu ta haci esaki ta salba bida di un pashent. Si tur hende por cuminsa duna, lo yuda hopi, pasobra constantemente ta yama esunnan cu ta haci esaki caba ora di casonan di emergencia. Mayron Kock ta dunado di sanger pa 3 aña caba y e ta haci esaki pa yuda hendenan cu mester den caso di emergencia. E ta haya cu pa su mes e ta algo bon, pasobra dunando sanger ta un manera cu e ta haci su check up. “Si tin cualkier iregularidad den mi sistema, nan ta haya sa di biaha”, Mayron Kock a duna di conoce. Birando un dunado di sanger ta yuda hende tambe, e ta un forma cu ta keda controla sanger y cualkier cos cu un dunado di sanger por tin, e ta haya sa mas lihe, na luga cu mester warda y bay un dokter. Stichting Bloedbank Aruba kier gradici tur dunado di sanger pa e bunita gesto y alabes ta invita tur cu ta interesa pa bira dunado di sanger pa haci esaki y asina forma parti di e team di Lifesavers durante 2017. Mustra/Kita comentarionan

Comparti