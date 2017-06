Comparti Riba peticion di algun habitante di Noord Cura Cabai, Prome Minister Mike Eman a haci un bishita diamars atardi. Bisiñanan kier a gradici e mandatario personalmente despues cu Departamento di Obranan Publico (DOW) a basha asfalt cabando cu e caminda di tera y cu e problema di stof cu tabatin varios famia afecta. E trabounan aki ta otro resultado cu por agrega na e programa Accion di Bario caminda Eman ta acudi tur siman na otro punto di nos isla pa papia cu e hendenan y conoce nan opinion y necesidadnan. Minister President Eman ta corda con lunanan atras el a pasa y esaki tabata “un di e temanan cu bisiñanan semper a trece dilanti. Autonan tabata pasa duro, lanta stof, creando hopi molester pa e famianan cu pa mas di 40 anja a spera e momento cu nan tambe por haya asfalt.” Eman a expresa di ta hopi contento cu por realisa un soño importante di famia cu ta afecta directamente, pero tambe hopi otro cu ta biba cerca y tabata sufri cu e stof. “Pa nos ta un satisfaccion cu e trabou cu nos ta haci durante Accion di Bario; na final, un pa un, nos ta logra realisa hopi di e deseonan di nos ciudadanonan.” Elsa Koolman ta un di e ciudadanonan ey. E tin 64 aña bibando den e bario y awo e ta masha contento. “Nos tin hopi stof y awo e ta yuda nos. Autonan ta core manera loco y stof na cantidad; bo ta bari dos, tres biaha pa dia.” E ta haya esaki un alivio grandi; tanto p’e como pa su yiu homber y tanta cu ta biba cerca. Ora e mashinnan di DOW a bin pa prepara e caminda y despues a bay, Sra. Koolman ta conta cu el a spanta, pero despues el a wak nan bin cu tur cos pa traha. “Mi ta hopi contento,” el a bisa “Mi ta muri contento.” Den famia tambe tin mucha chikito y Shandra Vrolijk ta un di nan. Entusiasma el a conta: “Mi ta haya alivio paso cuanto aña nos ta core cu step of ora nos ta hunga pafo auto ta manda tera of e step ta pega.” Pa Prome Minister esaki ta e ehempelnan di pakico e calidad di bida di nos hendenan ta central y ta un tema cu su Gobierno a pone hopi dilanti ya cu pa añanan largo a enfoca riba desaroyo turistico so. “Ta importante pa nos economia y nos ta keda fortifik’e, pero nos mester desaroya nos bario, hospital, scol, canchanan deportivo y otro areanan.” Deya Dorotaal-Lares ta di acuerdo cu e vision di Gobierno. E ta un persona cu a haci peticion 30 aña pasa, pero a wordo nenga. “Danki Dios na Mike y Benny cu porfin awe nos a haya asfalt,” el a bisa. “Mi a bira super contento, por fin mi por biba cu cas habri.” E señora ta conta cu tur stof tabata bin stret riba su cas, asina mester a keda manda auto laba y te hasta mester a busca dryer paso no por a colga paña pafo. “Awo nos ta bay ‘pressure wash’ e cas y asina e cas ta bay briya,” el a bisa contento. Mustra/Kita comentarionan

