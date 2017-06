Comparti E situacion di dump na Parkietenbos tabata uno hopi fastioso unda cu diaranson anochi 14 di Juni tabatin un candela grandi na e dump. E vlamnan cu tabatin riba dump tabata saca huma preto y ta causa daño na e medio ambiente y no ta algo responsabel. Minister di Turismo, Transporte, Energia y Medio Ambiente, Ing. Mike de Meza ta haya cu e situacion aki no por sigui manera e tabata bayendo. Den pasado a purba bou di diferente Gobierno, di yega na un solucion, di cual esaki no ta facil. Minister de Meza a opta pa cera e dump pa evita cu cosnan sigui manera ta bayendo. Den pasado no tabatin hopi hende cu tabata preocupa pe situacion pasobra nan tabata contento cu tin dump y ta yega tira tur cos eynan. Awo e luga a satura y e situacion aki no por sigui asina. Un biaha mas dump tabatin un candela grandi y e situacion aki ta uno inaceptabel. Ministerio di Medio Ambiente no por tolera esaki mas y pa basta tempo nan ta trahando pa yega na un solucion real, sostenibel, cual ta un solucion por eherce esaki riba un manera responsabel. Despues di e candela di diaranson anochi esaki a pone cu Ministerio di Medio Ambiente lo mester bay acelera e proceso. Minister de Meza a papia cu Ministernan Mike Eman y Benny Sevinger y cu mas persona di e comision, unda cu Minister de Meza a anuncia e anochi aki cu aki algun siman e dump no lo ta den servicio mas. Gobiernonan a lucha cun’e. Ministerio di Medio Ambiente no lo bay uza un proceso tampoco cu ta un “proven technology”, pero lo uza algo, un sistema cu por prueba cu riba un manera responsabel a corto plaso por trata esaki. E ora ey e partinan di plaso cortico y plaso largo lo tin solucionnan sostenibel pa futuro con pa trata e desperdicio di Aruba. Conhuntamente tur hende lo mester bay carga e gastonan aki pasobra na fin di dia tur hende ta contribui na locual cu tin na Parkietenbos. “E no tin color politico, e no tin un nomber, pero e tin mas di 100 mil nomber. Pasobra nos tur ta uz’e, nos tur ta manda nos desperdicio, nos tur ta lubida cu asina cu Serlimar busca e desperdicio na cas, nos ta kere cu nos responsabilidad a caba pero e no a caba”, Minister de Meza a expresa. Pasobra como un pais ainda mester deal cu e situacion di dump. Mustra/Kita comentarionan

