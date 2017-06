Comparti Minister di Salud Publico, Cuido di Nos Grandinan y Deporte, Dr. Carlos “Alex” Schwengle a haci un recorido na Hospital y cada tanto tempo nan ta haci esaki pa analisa e progreso di trabounan andando. Minister Schwengle ta gusta mira con cosnan ta andando, pasobra tin biaha tin diferente noticia bon y malo pero tambe ta bisa cu tin un retraso , etc. Minister Schwengle ta hopi contento cu e progreso di e hospital nobo. Un par di luna atras no tabatin un progreso asina aki, pero awo a pone henter e afdak. Esey lo ta e entrada unda cu e futuro cliente lo yega na e Eerste Hulp nobo. Lo bay di 7 camber pa 17 camber y esey ta un adelanto hopi grandi. Tambe lo bay tin cambernan specialisa pa trauma y pa hendenan cu ta haya ataca di curason, kiermen pa tur emergencia mas grandi lo bay tin 3 camber specialisa. Y si mester opera por haci esaki na Eerste Hulp mes, di cual asina bon e cambernan lo bay ta. E progreso ta hopi importante pa Minister Schwengle, pa motibo cu pisonan 1, 2, 3 y 4 eigenlijk ta cla mientras cu piso 4 falta pa cera e blafon pero nan ta haciendo limpi. Loke cu e compania di construccion falta ta pa conecta e gangnan cu ta conecta e edificio nobo y bieu. E gang di abou ta practicamente cla y a cuminsa construi e di dos gang na piso 1. Na momento cu tur cos keda cla y e IT ta poni na su luga, e mudamento por cuminsa. “Nos ta pushando duro pa Augustus nos ta den e hospital nobo y pa asina nos traha espacio pa bay renoba e parti bieu. Nos tin hopi reto na caminda, hopi trabou”, Minister Schwengle a duna di conoce. Minister Schwengle a gradici e trahadonan pa nan pasenshi, pero tambe ta gradici pueblo di Aruba pe pasenshi. Durante e renobacion hospital a keda funciona y e tin su molester cun’e. Tin un par di aña mas prome cu e proyecto keda cla completamente. Na momento cu e hospital keda cla, e lo ta un hoya. E hospital lo trece un calidad cun’e unda cu e espacio nobo lo brinda hopi mas espacio y privacidad pe pashentnan. Tambe pe trahadonan di hospital esaki lo bay ta un adelanto hopi grandi pasobra lo bay tin hopi espacio cu nan por haci nan trabou. Ta invertiendo den IT pa asina traha mas cu electronico y e trabou di papel lo bira menos. Esey lo ta mas agradabel pe trahadonan pero e lo ta mas safe pe data di e pashentnan. Asina aki lo mehora e calidad y no solamente lo tin mas espacio pa clientenan y trahado pero tambe pe famia. E hospital actual ta anticua y bieu. Den e edificio nobo lo tin luga special unda famia por warda, lo bay tin un caminda special pa dokternan por combersa cu famianan ora di duna un noticia menos agradabel, tambe lo tin un luga apart pa famia atende cu momentonan doloroso. Hospital ta trahando duro pa inverti den nan trahadonan, unda cu nan ta inverti den cursonan pero nan lo bay inverti mas den cursonan di hospitalidad pa asina lo bay tin mas pasenshi y pa duna miho servicio na pashentnan. Mustra/Kita comentarionan

