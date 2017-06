Na final di un bishita haci na Noord Cura Cabai caminda bisiñanan a gradici’e enormemente cu despues di 30 aña, finalmente nan a haya asfalt, Prome Minister Mike Eman tabatin algun reflexion.

Na prome luga, e no ta compronde ainda dicon contrincantenan ta opone pa Gobierno mehora e barionan; pero tambe ta invita un y tur pa reflexiona riba e direccion cu lo bay tuma awo. Gabinete Mike Eman ta sigui boga pa un balans entre prosperidad economico y prosperidad social, mientras ta sigui traha pa caba cu e atraso causa pa e negligencia di gobiernonan anterior.

“Hopi bes bo ta tende cu ‘hende no por come asfalt’, ‘nan no por come klinker of luz’, pero ta e mesun partido cu a neglisha tur e necesidadnan aki di nos pueblo, ta uza e argumento ey,” Minister President a bisa. Si otro partido na momento cu tabata den Gobierno a haci su trabou, Premier Eman ta kere cu nan no lo a hereda e retraso grandi den iluminacion, den asfalt of den sostene esnan di menos recurso. “Awe nos trabou lo tabata mucho mas facil” y ta kere cu otro barionan tambe lo por a yega na beurt.

Cada siman ta bishita un bario nobo y cada siman e mesun peticionnan aki ta keda registra y ta bay riba lista pa traha riba nan. Di e mesun forma cada siman ta hiba luz, asfalt of klinkers pa un bario cu a bishita den pasado y e lista nunca ta baha. Pa e mandatario esey kier men negligencia cu tabatin durante hopi aña. Eman: “Aparentemente no ta realisa cu no ta e pida asfalt, pero ta e stof. Famia akinan ta bisa cu tur merdia mester a haci mesa limpi pa por tin e dignidad di tin un almuerzo na bo mesa di comedo di bo cas.”

Pa e Prome Minister aparentemente ora cu ta critica cu hende no por come klinkers, nunca nan a drenta cas di un hende cu ta biba bou stof pa nan realisa con e ta afecta e calidad di bida, e efecto social riba e famia cu mester cera porta y si no tin airco biba den calor pasobra si bo habri bentana bo ta come stof. “Naturalmente entrada di famia ta importante, p’esey nos ta bringa pa baha desempleo, pa e refineria habri bek, pa turismo crece bek, pa tin reparatietoeslag… Hunto cu entrada, tambe ta importante e condicion di bida rond di bo cas, den BoBario, na bo cancha deportivo y na bo scol; y pa e motibo ey nos a busca e balansa entre yuda cu entrada, pero yuda tambe cu miho calidad di bida y nos ta kere cu nos comunidad ta sostene e pensamento aki.”

Minister President ta kere cu, “si nos kier sigui den e direccion aki cu nos por trece mas siguridad den nos barionan pa medio di iluminacion, trece miho calidad di bida pa nos muchanan dor di trece canchanan deportivo cu yerba; si nos kier sigui den e direccion aki cu esnan di menos recurso ta haya un reparatietoeslag of un schoolkinderenstoeslag, e periodo aki nos dilanti ta uno hopi importante pa nos realisa cu otronan nunca a carga e pensamento aki.”