Comparti Diaranson ultimo e reunionnan di IPKO a continua na Den Haag, Hulanda caminda e lider di fraccion di AVP den Parlamento, sr Marlon Sneek, a duna un discurso den Eerste Kamer, relaciona cu e tema di ‘Jeugd en Jongeren.” “ Pa nos tabata importante pa nos por a ilustra y informa tur loke a bin ta wordo haci pa loke ta Aruba pa loke ta mucha- y hobennan caminda nos a informa entre otro riba e ley di creche a pasa Parlamento cu ta un ley cu sigur ta garantisa entre otro de desaroyo di nos hobennan di 0 pa 4 aña, cu ta un ley cu pa basta tempo nos a bin ta trahando riba esaki. Na mes momento nos a informa cu tin un programa pilotodi ‘Nos Atardi’ caminda nos ta enfoca riba hobennan den scol avansa cu despues di scol ta bay cas y no tin hende pa cuida nan y Gobierno lo por haci mescos cu ta e caso di Tra’i Merdia pa muchanan di scolnan basico y awor cu esunan den scolnan avansa tambe lo por forma parti di un programa asina. Tambe tabata interesante e punto di loke ta e ‘inschaling jeugdbeleid’ cu nos a pone riba pia na Aruba, riba cambionan cu a wordo haci den e Wetboek Strafrecht’ caminda na e momentonan aki Aruba ta esun cu tin un castigo mas halto den Reino pa loke ta abuso di hobennan, no solamente abuso sexual pero abuso den tur sentido. Na mes momento tambe nos a atende e parti di e proyecto di ‘Dreamers’ caminda hobennan cu pa un tempo tabata indocumenta y ta den nos sistema di educacion, kico a wordo haci pa nan pa nos por garantisa cu nan no ta tuma e mal caminda, pero por sigui studia y desaroya nan mes y forma parti asina di e totalidad. Sigur nos a informa cu bou di e BW cu nos a atende den Parlamento, nos a atende tambe cu e bureau meldpunto cu mester percura pa meld tur clase di abuso contra un hoben, y tambe e mesun Wetboek Strafrecht bo no tin mag di dal y maltrata nos hobennan. Un tema basta interesante cu nos a trata den Eerstekamer pa loke ta e reunionnan interparlamentario caminda e otro paisnan tambe por a informa na unda nan ta para y con nan tin cu sigui riba e terenonan aki,” lider di fraccion di AVP sre Sneek a declara. Mustra/Kita comentarionan

