A yega den un fase importante pa loke ta e rehabilitacion di e refineria. Minister Mike de Meza tabata tey presente hunto cu otro cuater colega, caminda el a pone su firma riba varios acuerdo cera. El a splica cu awe tabata un dia sumamente importante pa e futuro di nos refineria na Aruba. Esaki ta un proyecto cu e mes personalmente, pero hunto cu prome minister Mike Eman, tabata tin semper como prioridad number un pa haya e refineria bek habri. Ora cu a drenta Gobierno a hay'e no den operacion y na e momento ey por a corda cu a pasa door di diferente reto y a logra den 2010 pa haya Valero toch interesa pa habri'e bek. Lastimamente door di cambio di margen di refinacion mundial, e sector petrolero, por a mira cu Valero no por a oper'e mas, despues di e prome kwartaal di 2012. Na e momento ey atrobe a haci un epoca cu di hopi trabao riba e tereno specifico aki, los di tur otro trabao cu tabata tin. E minister mes na 2014 na momento cu a cuminsa cu combersacionnan di Citgo riba e nivel di mas halto, cu ta e presidente di Citgo mes, a mira un luz na final di e tunnel, pero cu a dura mas cu dos aña pa yega asina leu, pasobra e no tabata facil. Tur experto riba e tereno aki, internacionalmente por splica con dificil esey ta. A sigui traha riba dje y na October aña pasa, Citgo a bira e operador nobo di e refineria. Un pakete di inversion cu ta yega 1 biyon di dollar sigur, tin tipo di gas ta bin for di Venezuela pa Aruba, cu ta entre 200 pa 400 miyon dollar. Por imagina, e ta surpasa 2 biyon florin, cu ta wordo hinca pa e operacion aki na Aruba. A cuminsa cu e trabaonan for di October pa awo. Preliminarmente a haci diferente calculacion, cierto inspeccion y trabaonan. Awe porcierto a yega na un otro etapa sumamente importante caminda cu Citgo a firma cu e ETC company, cu ta esun cu ta bay haci e ingenieria, etc., cu ta bay ta e hoofdaannemer. Den pasado a mir'e tempo di Lago, tempo di Coastal, El Paso y Valero, cu tabata tin diferente tipo di e companianan aki. Ta compania cu yama Technic di Francia, tin W&G, un combinacion di compania di Venezuela cu otro companianan internacional, ta bay ta e hoofdaannemer y ta bay sinta cu tur e contratistanan local cu tin pa discuti disciplina y experticionan cu tin, specialisacionnan cu tin y ta cuminsa prepara awor aki pa den un grupo mas grandi pa cuminsa tuma nos expertonan local. Ya caba a firma contract tambe pa e Mancamp cu ta den construccion awor aki. Cierto momento bo no tin basta hende local y bo no tin cierto specialisacionnan local, cu bo mester bin cun'e di pafo y pa cada un di e personanan cu ta bin di afo, ta crea trabaonan hopi grandi pa e localnan mes, pa nos por rehabilita e refineria. Esey ta bezig, segun e minister. Awor aki cu a firma esaki cu e EPC company, ta bay mira e parti eynan cu ta bay tuma luga. Tambe a firma awe e leningsovereenkomst, esta e financiamento di e prome fase. Tambe Citgo a firma cu banconan internacional cu ta cubri e prome fase di e proyecto. E di dos fase ya tin di compronde cu financiamento ta cla, pero tin cu haci e prome fase, despues ta bay over pa e di dos fase di e parti eynan tambe. Ta un noticia sumamente positivo. Di parti di Gobierno a firma e protocol riba diferente trabao cu lo tin entre Douane di Aruba cu e proyecto akinan. Hopi material tin cu bin di exterior. Tin un protocol cu tin cu firma riba e parti di labor y expax. Con ta bay deal cu e peticionnan cu ta bay tin y e permisonan pa e ora bin aden cu expertonan di pafo cu tin cu complimenta e trahadonan local pa ehecucion di e rehabilitacion. A firma esey tambe. Gobierno ta sumamente contento. Awe por cierto presidente di Citgo Internacional tabata tey y tambe diferente di su vice presidentenan. Tambe vice presidentenan di PDVSA tabata tey. Tin cu bisa cu sr. Nelson Martinez, kende ta un bon amigo di nan, cu a traha hopi duro pa e proyecto aki, tambe a manda e ora su felicitacionnan pa Aruba. Tin di compronde cu for di presidente di Venezuela, a manda felicitacion pa un proyecto cu ta sumamente importante pa Aruba, pa Venezuela, pa Citgo, pa PDVSA. Esaki ta un cos grandi cu ta bay haci sigur, pa economia di Aruba, pa e forsa laboral y sigur sigur pa e parti p'ariba di nos isla, cu ta bay ta algo sumamente positivo, segun minister Mike de Meza.

