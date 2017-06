Comparti Frans Roozendaal ta traha pa Technique di Francia y ta director comercial. E ta conta riba e dia aki. Un dia cu a firma un protocol. Roozendaal a splica cu a cera un acuerdo. Esaki ta comienso di un proyecto, desde awo, caminda cu specialistanan ta bin, hunto cu specialistanan di nan partner y tambe di Citgo, caminda cu nan ta bin hunto y bay cuminsa cu e proyecto aki. Lo bay bin varios ingeniero pa bin mira e proyecto y traha riba aparaturanan y draai e refineria den e forma nobo. Ya caba nan a cuminsa, segun Roozendaal. Un team ta akinan caba ta haciendo investigacion, ki aparatonan ta den funcion y cua no. Trahando cu local E compania ta traha cu trahadonan local. E bouwwerk ta wordo haci tambe pa local. Tambe tin hende ta bin for di Venezuela cu lo bay yuda, segun Roozendaal. Ta trata mas of menos 20 persona di e management team, cu lo bay draai cu e proceso aki. Te ki tempo Nan lo keda te ora nan keda cla. Cuanto tempo ta loke nan tin cu bay wak, no ta facil pa stipula. Pero ta spera cu nan por cama mas pronto posibel pa cuminsa cu e produccion. E por dura mas of menos un dos aña. Mustra/Kita comentarionan

