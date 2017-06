Comparti Sero Biento sa bon con hopi Aruba a desaroya bou maneho di AVP paso nan tambe ta forma parti di dje y awo e bario ta yama danki. Dialuna atardi lider Mike Eman a haya un bon bini masha caluroso na tur cas cu el a yega. Hendenan ta dun’e pabien y gradici’e pa e bon trabou cu Gobierno a haci durante ultimo ocho aña. Mayoria cas a sea duna ok of pidi mas bien pa haya bandera, pasobra cu orguyo nan kier demostra cu ta berde nan ta. Frank Tromp ta originalmente ta di Sividivi, pero el a construi cas na Sero Biento hopi anja atras. E ta expresa cu di curason e ta AVP paso otro partido ta djis zink Aruba. Tromp ta pidi pa djis weita con AVP a pone caminda di asfalt y klinkers tambe. Na su opinion, aunke awo hende ta bisa cu bo no por come klinkers, ora bo cas haya klinkers dilanti di cas, su balor ta crece y henter e bario ta bay dilanti. Mientras cu “otronan kier bringa pa e placa, pero pa nan saco ‘and family’; pero nos no, nos si ta mira un desaroyo danki na nos lider Mike Eman.” E aceptacion tabata asina grandi na Sero Biento, cu e stock di bandera cu a prepara pa e dia ey a caba, mientras cu ainda tabata falta hopi mas cas den e bario pa bishita. Pa cumpli cu deseo di e habitantenan, rapidamente a restock y asina ey diaranson atardi a bolbe yega na e bario den districto di Santa Cruz. Na salida di Mike Eman for di Javier Hernandez su cas, esaki a conta con bon el a bay: “Nos ta duro cu Mike. Sero Biento ta basta berde y ta bay nos ta bay.” E ta splica cu, cu AVP bo ta wak cu proyectonan ta tuma luga, bo ta wak unda bo placa ta bay y e luga ta bira bunita. Hernandez ta un chauffeur di tour pa turista y constantemente ta tende con nos bishitantenan ta gaba con nechi y limpi Aruba ta. E proyecto cu mas e turistanan ta gusta ta e Linear Park. “Si e sigui bay asina pa nos Aruba, awo nan por bisa kico cu ta, pero den futuro nos lo tin un Aruba hopi duro, hopi bunita y hopi bendiciona.” Neuman Alonso Perez ta biba cu su casa na Sero Biento y tabata hopi entusiasma cu bishita di e lider politico den su bario y pa comparti su pensamento. “Tur hende cu AVP. Latinonan ya sa cu tin un opcion so y esey ta e opcion berde cu mester lucha p’e. Tanten cu nos tin nos Prome Minister Mike Eman cu nos, semper nos lo tin un stem y semper nos lo tin un boluntad.” Mustra/Kita comentarionan

