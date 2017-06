Comparti Bureau Rampenbestrijding ta haci un yamada na tur boluntarionan cu sea a registra of no a registra ainda, cu pa e siguiente 2 fin di simannan lo tin mester di boso cooperacion. Riba e siguiente dianan cual nan ta diasabra 17 y 24 di juni y riba diadomingo 25 di juni lo continua cu e limpiesa di nos beachnan. Ta spera tur boluntarionan cu kier contribui cu e limpiesa di nos beachnan pa nan registra nan mes individualmente of como grupo. Sea asina bon di yama na tel : 5851234 y registra e dia(nan) cu bo(s) lo ta presente. Gran parti di e beachnan ta limpi pero riba algun di e beachnan ainda por haya algun “tarballs”. Pa e motibo aki ta haci un peticion na e comunidad completo pa duna man pa cu e limpieza di nos beachnan cu a sufri daño di e oil spill cu a tuma luga ultimamente. Ta spera tur e boluntarionan na Parke Nacional Arikok pa asina cuminsa cu e limpiesa di e beach/bocanan den e parke di 7:00am te cu 11:00am riba e dianan menciona. Meta principal di e accion di limpiesa aki ta pa e beachnan ta limpi y liber di “Tarballs” pa asina esakinan por wordo declara oficialmente dor di e departamento concerni cu nan ta ok pa uzo pa publico. Kico ta sosode riba dia di e accionnan?  Tur boluntario ta bay na e centro di informacion den parke.  Tur boluntario lo ricibi for di e park rangernan un splicacion di e trabounan cu mester wordo haci.  Informacion di e beach/bocanan cu lo mester wordo haci limpi.  Particion den gruponan.  Informacion di siguridad. Manera nos a informa den nos comunicadonan anterior cu pa locual ta e azeta pega riba e barancanan, esakinan no lo mishi cu nan den e fase aki. Ta pidi tur boluntario pa sigui e instruccionnan ricibi for di e rangernan di Parke pa asina e trabounan por cana sin ningun contra tiempo. For di e instancianan concerni a haya e informacion cu gran parti di e bocanan por a constata lo minimo pa locual ta trata “tarballs”. Despues di e cada fin di siman cu e accion di limpiesa dor di e boluntarionan a tuma luga, un control lo wordo haci riba e dialuna siguiente dor di instancia concerni. Cu e resultado di e inspeccion ta si e beachnan ta limpi lo informa na publico cu por haci uzo di esakinan bek sin cu tin e preocupacion pa haya molester di “tarballs”. Bureau Rampenbestrijding Aruba kier a gradici di antemano den nomber di tur e departamentonan cu a traha pa cu e incidente aki di oil spill, tur organisacion, tur boluntario pa nan interes, motivacion y dedicacion pa cu e limpiesa di nos beachnan. Mustra/Kita comentarionan

