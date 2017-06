Comparti Diabierna mainta tempran e delegacion di atletismo a sali pa e '1st NACAC Age Group Championship' cu lo tuma lugar na Port of Spain, capital di Trinidad and Tobago. E atletanan cu lo representa Aruba ta 11-12 anja, Eljoenai Wehl, Zuleyma Hermanus, Lyon Harms, Samuel Vrolijk, e atletanan aki lo competi vijfkamp sprint, verspringen, balwerpen, lang y hoogspringen. E atletanan di 13-14 anja lo ta Feronika Dumfries, J-Rick Maduro y Zygion Croes, nan lo competi den e Zevenkamp, Sprint, Bal, Verspringen, Lang, Hoogspringen, Hurdles y Kogelstoten. Mester bisa aserca cu e atletanan di 11-12 lo competi tambe den e 4 x 100 meter estafette. Hunto cu e atletanan a biaha e hefe di delegacion, sra. Virginia Dirksz cu Coaches Richard y Moraima Luydens. Tambe algun mayor lo acompana e delegacion pa asina apoya nos muchanan. Den luna di April ultimo, nos atletanan den e deporte di atletismo a duna un bon presentacion durante di e Carifta Games 2017 teni na nos hermana isla di Corsow. Aki varios di nos atletanan a establece recordnan personal cual sin duda ta un adelanto. Mester bisa cu otro siman lo tin e Nationale Kampioenschappen na Aruba unda nos miho atletanan den e deporte di atletismo lo bataya fuertemente contra di otro pa e titulonan local. Un danki sigur na Lotto, e Loteria di Aruba pa medio di Comision di Subsidio cu a subsidia e biahe di e delegacion di atletismo pa e '1st NACAC Age Group Championship' na Trinidad and Tobago. Cumprando weganan di Lotto, e Loteria di Aruba bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e Comision di Subsidio. Mustra/Kita comentarionan

